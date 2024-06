Quedó embarazada de otro hombre y pidió consejos para regresar con su esposo: “¿Creen que me acepte?”

Gracias a la masividad e inmediatez de las redes sociales, las publicaciones de los usuarios facilitan la interacción con personas de diferentes partes del mundo y, por ende, con diferentes culturas, visiones y experiencias. Por este motivo, una internauta decidió compartir su historia para evaluar la mejor forma de resolver la insólita encrucijada en la que se encuentra.

En un video que dura menos de un minuto, una joven resumió su vida amorosa a la vez que reveló que tiene un secreto que le quita el sueño. Tras separarse de su esposo por menos de un año, la usuaria se quedó embarazada de otro hombre. Ahora, reparó su relación y tiene dudas de si su pareja la aceptará.

“Mi esposo y yo estuvimos separados por ocho meses. En ese tiempo los dos hicimos lo que quisimos”, comienza el video. “Viajé, conocí cosas diferentes y estuve saliendo con otro hombre que conocí en Facebook”, reveló la joven.

Si bien aclaró que esta pareja la trataba “como una reina”, había un problema al momento de la intimidad. “Me daba de todo, salíamos mucho pero no me sentía bien en ya saben que cosa”, explicitó la usuaria junto a un emoji con expresión triste.

Por este motivo, la joven rompió esa relación y contó que, tras ponerse en contacto con su expareja, conversaron y decidieron darse una nueva oportunidad. “Mi esposo como amante sí llena mis expectativas”, acotó.

¿Creen que si hablo con mi esposo me acepte de nuevo con este embarazo que no es de él?”, preguntó la usuaria a sus seguidores. Foto: Imagen ilustrativa

No obstante, no todo es color de rosas. La joven contó que “para su sorpresa”, se enteró que está embarazada “de ese hombre con el que estuve saliendo. Algo falló”. “Ahora no sé qué hacer. ¿Creen que si hablo con mi esposo me acepte de nuevo con este embarazo que no es de él?”, concluyó.

En la caja de comentarios, los internautas expresaron opiniones muy divididas. Mientras algunos le recomendaban que volviera con el padre de su bebé, otros le aseguraron que si su esposo la quiere verdaderamente, aceptará su embarazo. Asimismo, hubo quienes hasta duraron de la veracidad de la historia.

“Para empezar, no lo publicaría”; “Muy probablemente él también salió con otra/s persona/s durante esos 8 meses en que no estuvieron juntos”; “El inconveniente aquí es el embarazo inesperado. La decisión es de él, si cree que su matrimonio vale la pena lo suficiente como para aceptar al hijo de otro”; “No seas tonta, es una señal. Volvé con el que te trató bonito” y “Si fuera real (lo dudo) su ex pareja decidirá si la acepta” fueron algunos de los comentarios.