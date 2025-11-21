21 de noviembre de 2025 - 09:19

La receta rápida con pollo que se hace en 12 minutos y rinde para cuatro

Esta opción exprés con pollo se convierte en una de las recetas más rendidoras: una comida lista en 12 minutos, con pocos ingredientes y mejor nutrición para todos.

Por Ignacio Alvarado

Además de ser un plato rendidor, permite improvisar con lo que ya tenés en la heladera, algo que vuelve estas recetas ideales para el día a día. La combinación de sabor, practicidad y ingredientes básicos asegura una comida completa, sin complicaciones y con mejor nutrición para compartir en familia.

Pollo fácil con recetas rápidas, pocos ingredientes, buena nutrición y sabor para tu comida

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo en cubos

  • 1 cebolla picada

  • 1 morrón o zapallito

  • 2 cucharadas de queso crema o yogurt natural

  • Sal, pimienta y condimentos

    Pollo fácil con recetas rápidas, pocos ingredientes, buena nutrición y sabor para tu comida

Estos ingredientes simples se usan en muchas recetas rápidas que mejoran la comida cotidiana y aportan buena nutrición sin gastos extra.

Paso a paso

  • Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite. Esta base aparece en miles de recetas rápidas que buscan optimizar tiempo y mejorar la nutrición.

  • Sumá los ingredientes frescos: cebolla y morrón. Saltealos dos minutos hasta que estén tiernos. Este paso aporta aroma y convierte la comida en algo más sabrosa sin perder nutrición.

  • Agregá el pollo cortado en cubos. Es uno de los ingredientes más versátiles de las recetas familiares porque rinde mucho y sostiene la nutrición del plato.

  • Cociná 6 minutos a fuego fuerte, moviendo seguido. Cuando el pollo esté dorado, incorporá el queso crema o yogurt. Estos ingredientes suman cremosidad y vuelven la comida más completa, manteniendo buena nutrición.

  • Condimentá con sal, pimienta y especias. En muchas recetas, este toque final convierte una preparación simple en una comida con sabor definido y mejor nutrición.

  • Apagá el fuego, dejá reposar y serví. Con muy pocos ingredientes, obtenés una opción que rinde para cuatro, ideal para resolver las recetas cotidianas y sumar nutrición real a la mesa.

