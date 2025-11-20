Budín de banana sin harina ni azúcar: húmedo, rápido y con solo 4 ingredientes

El budín de banana sin harina ni azúcar es una de esas recetas que permiten resolver una comida casera con muy pocos ingredientes, manteniendo una nutrición más equilibrada sin perder sabor ni textura.
Este budín de banana sin harina ni azúcar es ideal para tus recetas rápidas: una comida húmeda y natural hecha con solo cuatro ingredientes y mejor nutrición.
En tiempos donde las recetas simples ganan espacio, esta preparación destaca por su humedad natural, su aroma y su practicidad. Con apenas cuatro ingredientes, ofrece una comida dulce más liviana, ideal para quienes buscan opciones caseras con mejor nutrición sin gastar tiempo ni complicarse en la cocina.
2 bananas maduras
1 huevo
1 taza de avena molida o entera
1 cucharadita de esencia de vainilla
Estos ingredientes básicos son protagonistas en muchas recetas rápidas y permiten lograr una comida húmeda con buena nutrición sin usar procesados.
Pisá bien las bananas en un bowl hasta obtener un puré. Esta base aparece en muchísimas recetas saludables porque aporta humedad natural y mejor nutrición.
Agregá el huevo y mezclá hasta integrar. La unión de estos ingredientes permite armar una comida esponjosa sin usar grasas extra.
Sumá la avena y la vainilla. Este combo sostiene la estructura del budín y es muy común en recetas sin harina que buscan mejorar la nutrición.
Revolvé hasta que los ingredientes formen una mezcla homogénea. Ajustá la consistencia con más avena si la comida quedó demasiado líquida.
Colocá la mezcla en un molde pequeño o taza apta para microondas. Prepararlo así es un clásico de las recetas rápidas para optimizar tiempo y nutrición.
Cociná 5 a 7 minutos en microondas según potencia. El budín queda húmedo y firme, perfecto para sumar una comida casera nutritiva.
Dejá enfriar un minuto antes de desmoldar y disfrutá un budín con ingredientes naturales pensado para mejorar tu nutrición diaria.