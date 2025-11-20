20 de noviembre de 2025 - 08:56

Budín de banana sin harina ni azúcar: húmedo, rápido y con solo 4 ingredientes

Este budín de banana sin harina ni azúcar es ideal para tus recetas rápidas: una comida húmeda y natural hecha con solo cuatro ingredientes y mejor nutrición.

Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

sin gluten: como hacer una deliciosa y fresca tarta de manzana para el desayuno o la merienda

Sin gluten: cómo hacer una deliciosa y fresca tarta de manzana para el desayuno o la merienda

Por Daniela Leiva
pan de naranja en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de naranja en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

En tiempos donde las recetas simples ganan espacio, esta preparación destaca por su humedad natural, su aroma y su practicidad. Con apenas cuatro ingredientes, ofrece una comida dulce más liviana, ideal para quienes buscan opciones caseras con mejor nutrición sin gastar tiempo ni complicarse en la cocina.

image
Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • 1 huevo

  • 1 taza de avena molida o entera

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Puedes agregarles frutos secos, como nueces, almendras y/u otros

Estos ingredientes básicos son protagonistas en muchas recetas rápidas y permiten lograr una comida húmeda con buena nutrición sin usar procesados.

image
Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Paso a paso

  • Pisá bien las bananas en un bowl hasta obtener un puré. Esta base aparece en muchísimas recetas saludables porque aporta humedad natural y mejor nutrición.

  • Agregá el huevo y mezclá hasta integrar. La unión de estos ingredientes permite armar una comida esponjosa sin usar grasas extra.

  • Sumá la avena y la vainilla. Este combo sostiene la estructura del budín y es muy común en recetas sin harina que buscan mejorar la nutrición.

  • Revolvé hasta que los ingredientes formen una mezcla homogénea. Ajustá la consistencia con más avena si la comida quedó demasiado líquida.

  • Colocá la mezcla en un molde pequeño o taza apta para microondas. Prepararlo así es un clásico de las recetas rápidas para optimizar tiempo y nutrición.

  • Cociná 5 a 7 minutos en microondas según potencia. El budín queda húmedo y firme, perfecto para sumar una comida casera nutritiva.

  • Dejá enfriar un minuto antes de desmoldar y disfrutá un budín con ingredientes naturales pensado para mejorar tu nutrición diaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Galletitas crocantes hechas con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición

Galletitas de coco sin harina ni azúcar: crocantes, rápidas y con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
sin gluten: como hacer un delicioso budin de espinaca y queso para el almuerzo o la cena

Sin gluten: cómo hacer un delicioso budín de espinaca y queso para el almuerzo o la cena

Por Daniela Leiva
Bizcochitos rápidos con recetas simples, pocos ingredientes, sabor de comida casera y buena nutrición

Bizcochitos de queso sin harina: crujientes, fáciles y listos en 12 minutos

Por Ignacio Alvarado
sin gluten, sin amasar y super esponjoso: como hacer un pan casero con arroz crudo y con pocos ingredientes

Sin gluten, sin amasar y súper esponjoso: cómo hacer un pan casero con arroz crudo y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva