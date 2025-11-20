Pan de batata en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este sin harina y con una textura suave y húmeda que sorprende. Se prepara en pocos minutos y es perfecto para un desayuno nutritivo o una merienda dulce natural. Aprender recetas caseras fáciles como esta permite sumar variedad sin encender el horno. pan de batata en sartén es una opción saludable,
Ideal para quienes buscan algo dulce, rápido y sin harinas, este pan aprovecha el sabor suave de la batata cocida para lograr un resultado esponjoso y lleno de energía.
image
Ingredientes esenciales
½ taza de
batata cocida y pisada (bien cremosa)
1
huevo
2 cucharadas de
avena molida o salvado de avena
1 cucharadita de
miel o azúcar mascabo
½ cucharadita de
polvo de hornear
1 chorrito de
aceite (de coco o neutro)
1 pizca de
sal
Opcional: canela, esencia de vainilla o chips de chocolate
Paso a paso para hacerlo sin horno
Pisá la
batata cocida hasta que quede bien suave.
En un bowl, mezclá la batata con el
huevo y la miel hasta integrar.
Sumá la
avena, la sal, el polvo de hornear y el aceite.
Revolvé hasta lograr una mezcla espesa y cremosa.
Calentá una
sartén antiadherente a fuego bajo y engrasá apenas.
Verté la mezcla formando un disco de 1 a 1,5 cm.
Cociná
3 minutos por lado, tapando la sartén para que se cocine parejo.
Al darlo vuelta, vas a notar un color dorado suave y una miga húmeda típica de la batata.
Consejos para un resultado perfecto
Si lo querés más dulce, agregá
canela, vainilla o un poco más de miel.
Para textura más firme, sumá 1 cucharada extra de avena.
Para un toque gourmet, añadí
nueces picadas o chips de chocolate.
Se puede cocinar también en
airfryer (5 minutos a 180°C).
Combiná este pan con
yogur, frutas o una untada finita de mantequilla de maní.
Cómo servir el pan de batata
Podés usarlo como:
Mini tortita dulce para el desayuno
Base de un sándwich saludable
Snack para la tarde
Postre liviano con miel o frutas
La batata le da una humedad natural que lo vuelve suave, aromático y muy saciante.