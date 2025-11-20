20 de noviembre de 2025 - 12:58

Pan de batata en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

En apenas 5 minutos, este pan de batata sin harina se convierte en una opción rica, liviana y súper práctica para todos los días.

Por Andrés Aguilera

Este pan de batata en sartén es una opción saludable, sin harina y con una textura suave y húmeda que sorprende. Se prepara en pocos minutos y es perfecto para un desayuno nutritivo o una merienda dulce natural. Aprender recetas caseras fáciles como esta permite sumar variedad sin encender el horno.

Ideal para quienes buscan algo dulce, rápido y sin harinas, este pan aprovecha el sabor suave de la batata cocida para lograr un resultado esponjoso y lleno de energía.

Ingredientes esenciales

  • ½ taza de batata cocida y pisada (bien cremosa)

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de avena molida o salvado de avena

  • 1 cucharadita de miel o azúcar mascabo

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 chorrito de aceite (de coco o neutro)

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: canela, esencia de vainilla o chips de chocolate

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • Pisá la batata cocida hasta que quede bien suave.

  • En un bowl, mezclá la batata con el huevo y la miel hasta integrar.

  • Sumá la avena, la sal, el polvo de hornear y el aceite.

  • Revolvé hasta lograr una mezcla espesa y cremosa.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasá apenas.

  • Verté la mezcla formando un disco de 1 a 1,5 cm.

  • Cociná 3 minutos por lado, tapando la sartén para que se cocine parejo.

Al darlo vuelta, vas a notar un color dorado suave y una miga húmeda típica de la batata.

Consejos para un resultado perfecto

  • Si lo querés más dulce, agregá canela, vainilla o un poco más de miel.

  • Para textura más firme, sumá 1 cucharada extra de avena.

  • Para un toque gourmet, añadí nueces picadas o chips de chocolate.

  • Se puede cocinar también en airfryer (5 minutos a 180°C).

  • Combiná este pan con yogur, frutas o una untada finita de mantequilla de maní.

Cómo servir el pan de batata

Podés usarlo como:

  • Mini tortita dulce para el desayuno

  • Base de un sándwich saludable

  • Snack para la tarde

  • Postre liviano con miel o frutas

La batata le da una humedad natural que lo vuelve suave, aromático y muy saciante.

