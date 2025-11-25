La receta rápida con pollo que se cocina en sartén y está lista en 9 minutos

Esta opción combina recetas simples, buena comida, pocos ingredientes y mejor nutrición, lista en apenas 9 minutos y perfecta para resolver cualquier cena.

Recetas rápidas con pocos ingredientes que mejoran tu comida y aportan nutrición diaria.

Esta preparación demuestra que podés lograr una comida completa y sabrosa en muy poco tiempo, usando apenas unos pocos ingredientes básicos y siguiendo recetas pensadas para mejorar tu nutrición sin complicarte. Este plato aporta proteínas magras, vitaminas esenciales y minerales clave que mejoran la nutrición general sin complicar tus recetas diarias.

En esta propuesta vas a encontrar una opción ideal para quienes necesitan resolver la cena sin perder calidad. Todas las recetas rápidas que se hacen en sartén son aliadas en esos días largos, cuando buscás una comida rica, con buenos ingredientes, y que aporte verdadera nutrición sin demandar demasiado esfuerzo.

Recetas rápidas con pocos ingredientes que mejoran tu comida y aportan nutrición diaria. Ingredientes Para esta preparación exprés, vas a necesitar muy pocos elementos. La idea es que cualquier persona pueda replicarla sin habilidades avanzadas y con ingredientes que casi siempre están en casa. En general, estas recetas funcionan cuando se combinan productos frescos con sabores simples, logrando una comida balanceada y compatible con una buena nutrición.

1 pechuga de pollo fileteada finita

1 cda de aceite

Jugo de medio limón

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta

Pimentón o provenzal opcional Paso a paso Para empezar, calentá bien la sartén con el aceite. Esto es clave en todas las recetas rápidas, porque permite que los ingredientes se doren parejo y la comida quede jugosa por dentro. Ese sellado inicial también favorece la nutrición, ya que necesitás menos grasa extra durante la cocción.

Cuando el aceite esté caliente, colocá las tiras de pollo y cocinalas dos o tres minutos por lado. El corte finito es lo que hace que estas recetas sean tan veloces. Sumá el ajo, la sal, el limón y las especias que prefieras para potenciar los ingredientes sin restarle ligereza a la comida.

En el último minuto, bajá el fuego y dejá que los jugos se integren. Esta técnica simple aporta más sabor sin afectar la nutrición. Serví con una ensalada, arroz o vegetales salteados, combinando ingredientes frescos para completar una comida equilibrada y mantener el espíritu práctico que caracteriza a estas recetas rápidas. Recetas rápidas con pocos ingredientes que mejoran tu comida y aportan nutrición diaria.