La cena rápida que se hace con dos latas y parece comida gourmet

Abrí las dos latas y escurrí el exceso de líquido del pescado. Este tipo de ingredientes es clave en recetas rápidas que garantizan una comida con buena nutrición.

En una sartén, salteá la cebolla y el ajo si decidís usarlos. Aportan aroma y logran que las recetas simples tengan una comida más sabrosa sin perder nutrición.

Sumá el tomate de lata y condimentá con sal, pimienta y especias. Este paso integra los ingredientes y crea una base clásica que aparece en miles de recetas nutritivas.

Agregá el pescado de lata y mezclá apenas para no desarmarlo. Esta combinación aporta proteína, sabor y nutrición, ideal para una comida equilibrada.

Cociná 5 minutos a fuego bajo. Verás cómo los ingredientes se integran y transforman estas recetas rápidas en una preparación que parece gourmet, sin perder nutrición.