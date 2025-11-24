24 de noviembre de 2025 - 09:26

La cena rápida que se hace con dos latas y parece comida gourmet

Esta preparación exprés demuestra que con dos latas podés lograr recetas riquísimas, una comida con sabor gourmet, pocos ingredientes y mejorar tu nutrición.

Cena rápida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrición y exquisita comida
Cena rápida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrición y exquisita comida

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

como hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Cómo hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Por Andrés Aguilera
Pollo fácil con recetas rápidas, pocos ingredientes, buena nutrición y sabor para tu comida

La receta rápida con pollo que se hace en 12 minutos y rinde para cuatro

Por Ignacio Alvarado

Lo mejor es que no necesitás técnica ni tiempo: la combinación correcta de ingredientes convierte estas recetas en una opción deliciosa que aporta nutrición, textura y aroma, perfecta para resolver la cena sin complicarte. En pocos minutos obtenés una comida que parece salida de un restaurante.

Ingredientes

  • 1 lata de atún, caballa o sardinas

  • 1 lata de tomates perita o tomates triturados

  • 1 cebolla chica (opcional)

  • 1 diente de ajo (opcional)

  • Perejil o provenzal

  • Sal, pimienta y especias

  • Fideos, arroz o pan tostado para acompañar

    image
    Cena r&aacute;pida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrici&oacute;n y exquisita comida

    Cena rápida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrición y exquisita comida

Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas prácticas que permiten improvisar una comida completa sin perder nutrición.

Paso a paso

  • Abrí las dos latas y escurrí el exceso de líquido del pescado. Este tipo de ingredientes es clave en recetas rápidas que garantizan una comida con buena nutrición.

  • En una sartén, salteá la cebolla y el ajo si decidís usarlos. Aportan aroma y logran que las recetas simples tengan una comida más sabrosa sin perder nutrición.

  • Sumá el tomate de lata y condimentá con sal, pimienta y especias. Este paso integra los ingredientes y crea una base clásica que aparece en miles de recetas nutritivas.

  • Agregá el pescado de lata y mezclá apenas para no desarmarlo. Esta combinación aporta proteína, sabor y nutrición, ideal para una comida equilibrada.

  • Cociná 5 minutos a fuego bajo. Verás cómo los ingredientes se integran y transforman estas recetas rápidas en una preparación que parece gourmet, sin perder nutrición.

  • Serví sobre fideos, arroz o pan tostado. Con dos latas obtenés una comida económica, rendidora y llena de sabor.

    image
    Cena r&aacute;pida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrici&oacute;n y exquisita comida

    Cena rápida gourmet con recetas simples, pocos ingredientes, gran nutrición y exquisita comida

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten y sin azucar: como hacer un mini budin de limon en solo 3 minutos

Sin gluten y sin azúcar: cómo hacer un mini budín de limón en solo 3 minutos

Por Daniela Leiva
pan de batata en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de batata en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
Budín húmedo con recetas simples, pocos ingredientes, sabor casero y buena nutrición para tu comida

Budín de banana sin harina ni azúcar: húmedo, rápido y con solo 4 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
sin gluten: como hacer una deliciosa y fresca tarta de manzana para el desayuno o la merienda

Sin gluten: cómo hacer una deliciosa y fresca tarta de manzana para el desayuno o la merienda

Por Daniela Leiva