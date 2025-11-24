La cena rápida que se hace con dos latas y parece comida gourmet

Lo mejor es que no necesitás técnica ni tiempo: la combinación correcta de ingredientes convierte estas recetas en una opción deliciosa que aporta nutrición, textura y aroma, perfecta para resolver la cena sin complicarte. En pocos minutos obtenés una comida que parece salida de un restaurante.
Ingredientes
1 lata de atún, caballa o sardinas
1 lata de tomates perita o tomates triturados
1 cebolla chica (opcional)
1 diente de ajo (opcional)
Perejil o provenzal
Sal, pimienta y especias
Fideos, arroz o pan tostado para acompañar
Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas prácticas que permiten improvisar una comida completa sin perder nutrición.
Paso a paso
Abrí las dos latas y escurrí el exceso de líquido del pescado. Este tipo de ingredientes es clave en recetas rápidas que garantizan una comida con buena nutrición.
En una sartén, salteá la cebolla y el ajo si decidís usarlos. Aportan aroma y logran que las recetas simples tengan una comida más sabrosa sin perder nutrición.
Sumá el tomate de lata y condimentá con sal, pimienta y especias. Este paso integra los ingredientes y crea una base clásica que aparece en miles de recetas nutritivas.
Agregá el pescado de lata y mezclá apenas para no desarmarlo. Esta combinación aporta proteína, sabor y nutrición, ideal para una comida equilibrada.
Cociná 5 minutos a fuego bajo. Verás cómo los ingredientes se integran y transforman estas recetas rápidas en una preparación que parece gourmet, sin perder nutrición.
Serví sobre fideos, arroz o pan tostado. Con dos latas obtenés una comida económica, rendidora y llena de sabor.