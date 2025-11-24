Pan de zapallito en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

En pocos minutos tendrás un pan de zapallito sin harina, práctico, económico y perfecto para sumar más verduras a tu día de manera rica y simple.
Este pan de zapallito en sartén es una opción liviana, sin harina y lista en pocos minutos. Tiene un sabor suave, una textura esponjosa y es ideal para sumar más verduras al desayuno o la merienda sin esfuerzo. Aprender recetas caseras fáciles como esta permite variar las comidas de todos los días sin encender el horno.
Es perfecto para quienes buscan algo saludable, económico y práctico, usando ingredientes simples y al alcance de cualquiera.
Ingredientes esenciales
-
1 zapallito redondo o ½ zapallito largo (rallado y escurrido)
-
1 huevo
-
2 cucharadas de avena molida o salvado de avena
-
1 cucharadita de aceite de oliva
-
½ cucharadita de polvo de hornear
-
1 pizca de sal
-
Opcional: queso rallado, orégano, pimienta o semillas
Paso a paso para hacerlo sin horno
-
Rallá el zapallito y escurrilo bien presionando con un repasador o con las manos (tiene mucha agua).
-
En un bowl, mezclá el huevo, la sal y el aceite.
-
Sumá el zapallito rallado y mezclá para integrar.
-
Agregá la avena, el polvo de hornear y los condimentos que quieras.
-
La mezcla debe quedar espesa; si queda muy líquida, agregá media cucharada más de avena.
-
Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.
-
Verté la preparación y formá un disco de 1 cm de espesor.
-
Tapá y cociná a fuego mínimo 3 minutos por lado, hasta que quede firme y dorado.
El pan queda verde, suave y con un aroma fresco típico del zapallito.
Consejos para un resultado perfecto
-
Si querés darle más sabor, sumá queso rallado, orégano o ajo en polvo.
-
Para una textura más crocante, cociná los últimos minutos sin tapa.
-
Podés hacerlo también en sandwichera, queda más parejo.
-
Va perfecto con queso crema, jamón, tomate o una palta pisada.
-
Si lo querés más esponjoso, agregá una cucharada extra de huevo batido.
Cómo servir el pan de zapallito
Es ideal para:
-
Desayunos o meriendas saludables
-
Hacer un sándwich liviano con queso, huevo o verduras
-
Acompañar un plato de sopa o ensalada
-
Comerlo solo como snack caliente recién hecho
El zapallito aporta humedad natural, por lo que este pan queda suave, liviano y muy saciante.