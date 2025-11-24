24 de noviembre de 2025 - 14:00

Pan de zapallito en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

En pocos minutos tendrás un pan de zapallito sin harina, práctico, económico y perfecto para sumar más verduras a tu día de manera rica y simple.

Recetas rápidas: tortitas de zapallitos.

Por Andrés Aguilera

Es perfecto para quienes buscan algo saludable, económico y práctico, usando ingredientes simples y al alcance de cualquiera.

Ingredientes esenciales

  • 1 zapallito redondo o ½ zapallito largo (rallado y escurrido)

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de avena molida o salvado de avena

  • 1 cucharadita de aceite de oliva

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: queso rallado, orégano, pimienta o semillas

image

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • Rallá el zapallito y escurrilo bien presionando con un repasador o con las manos (tiene mucha agua).

  • En un bowl, mezclá el huevo, la sal y el aceite.

  • Sumá el zapallito rallado y mezclá para integrar.

  • Agregá la avena, el polvo de hornear y los condimentos que quieras.

  • La mezcla debe quedar espesa; si queda muy líquida, agregá media cucharada más de avena.

  • Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.

  • Verté la preparación y formá un disco de 1 cm de espesor.

  • Tapá y cociná a fuego mínimo 3 minutos por lado, hasta que quede firme y dorado.

El pan queda verde, suave y con un aroma fresco típico del zapallito.

Consejos para un resultado perfecto

  • Si querés darle más sabor, sumá queso rallado, orégano o ajo en polvo.

  • Para una textura más crocante, cociná los últimos minutos sin tapa.

  • Podés hacerlo también en sandwichera, queda más parejo.

  • Va perfecto con queso crema, jamón, tomate o una palta pisada.

  • Si lo querés más esponjoso, agregá una cucharada extra de huevo batido.

Cómo servir el pan de zapallito

Es ideal para:

  • Desayunos o meriendas saludables

  • Hacer un sándwich liviano con queso, huevo o verduras

  • Acompañar un plato de sopa o ensalada

  • Comerlo solo como snack caliente recién hecho

El zapallito aporta humedad natural, por lo que este pan queda suave, liviano y muy saciante.

