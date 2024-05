La receta de los irresistibles pasteles fritos patrios, ideales para compartir este 25 de mayo

Para los amantes de la buena comida, las tradiciones argentinas y con la excusa de una de las fechas patrias más queridas en el calendario argentino, el 25 de Mayo, día que se conmemora de la Revolución de Mayo de 1810, les proponemos una receta que no puede faltar en esta fecha, pasteles de carne fritos.

Sin dudas este es un día cargado de historia, orgullo nacional y, cómo no, delicias gastronómicas que nos hacen agua la boca. En este día tan especial, las familias argentinas se reúnen para festejar con platos típicos que no pueden faltar en ninguna mesa.

Entre el locro, las empanadas y los pastelitos, hay un manjar que destaca por su sabor único y su capacidad de reunir a grandes y chicos alrededor de la cocina: los pasteles de carne fritos. Este plato, que combina la simplicidad de la comida casera con la riqueza de nuestras raíces culinarias, es una verdadera joya de la gastronomía argentina.

Empanadas fritas (Web)

Los pasteles de carne fritos no son solo una receta, sino una tradición que pasa de generación en generación. Lo que los vuele especial es la masa crujiente y dorada, que envuelve un relleno de carne sazonada a la perfección con cebolla, pimiento y especias. Cada bocado es una explosión de sabor que nos transporta directamente a esas cocinas de antaño, donde todo se hacía a mano y con mucho cariño.

Y no podemos olvidar el ritual de freírlos. Es una invitación a reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de este banquete criollo que tanto nos representa. Por lo que no hay excusas, preparen los ingredientes, llamen a la familia y amigos, y celebremos juntos con estos deliciosos pasteles porque no hay mejor manera de honrar nuestras raíces que compartiendo el sabor de nuestra tierra.

Ingredientes

Para la masa

- 500 g de harina

- 100 g de manteca o grasa de vaca

- 1 cucharadita de sal

- 250 ml de agua tibia

- 1 cucharadita de vinagre de vino (opcional)

Para el relleno

- 500 g de carne picada o molida (preferiblemente mezcla de carne de res y cerdo)

- 2 cebollas medianas, picadas finamente

- 1 pimiento rojo, picado finamente

- 2 dientes de ajo, picados finamente

- 2 huevos duros, picados

- 100 g de aceitunas verdes, picadas

- 1 cucharadita de pimentón dulce

- 1/2 cucharadita de comino

- 1/2 cucharadita de ají molido

- Sal y pimienta al gusto

- Aceite o grasa para freír (aproximadamente 500 ml)

Pasteles fritos.

Preparación de los pasteles de carne súper deliciosos

Paso 1: preparar la masa

1. En un bol grande, mezcla la harina con la sal.

2. Añade la manteca o grasa derretida y mezcla bien hasta obtener una consistencia arenosa.

3. Agrega el agua tibia poco a poco, amasando hasta obtener una masa suave y homogénea. Si usas el vinagre, agrégalo con el agua.

4. Forma una bola con la masa, cúbrela y deja reposar durante 30 minutos.

Paso 2: preparar el relleno

1. En una sartén grande, calienta un poco de aceite o grasa.

2. Sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

3. Añade la carne picada y cocina hasta que esté bien dorada, deshaciendo los grumos con una cuchara de madera.

4. Condimenta con sal, pimienta, pimentón, comino y ají molido. Cocina unos minutos más para que los sabores se integren bien.

5. Retira del fuego y deja enfriar. Luego, incorpora los huevos duros y las aceitunas picadas.

Paso 3: Armar los pasteles

1. Estira la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de unos 2 mm.

2. Corta círculos de aproximadamente 10-12 cm de diámetro. Puedes usar un cortapastas o un plato pequeño como guía.

3. Coloca una cucharada de relleno en el centro de cada círculo.

4. Dobla la masa sobre el relleno para formar una media luna y presiona los bordes con un tenedor para sellar bien, como una empanada.

Paso 4: freír los pasteles

1. Calienta abundante aceite o grasa en una sartén profunda a fuego medio-alto. Debe estar bien caliente pero sin llegar a humear.

2. Fríe los pasteles de a pocos, para no enfriar el aceite. Cocínalos hasta que estén dorados y crujientes, unos 3-4 minutos por lado. La temperatura, para que las empanadas no absorban materia grasa de más, debe oscilar entre los 170° y los 180°, incluso llegar a los 200° , no más. Dos o tres minutos serán suficientes para dorar la masa y calentar el relleno.

3. Retira los pasteles con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.