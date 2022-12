La nueva vida de Fernando Bertona, quien brilló en el programa de Marcelo Tinelli

En 2015, hubo muchas horas de cobertura en los distintos medios de comunicación sobre su romance con Ailén Bechara pero luego su vida cambió por completo. Se trata de Fernando Bertona, quien tras finalizar su relación con la bailarina, siguió ligado al programa de Marcelo Tinelli y fue acompañante en la pista de baile de Sol Pérez, con quien hasta se intentó instalar la idea de que surgía una nueva pareja amorosa. Sin embargo, nada de eso pasó.

Pasaron algunos años y el presente del bailarín es totalmente distinto. Es que hace un tiempo ya estaba pensando en la posibilidad de irse del país, buscando nuevos rumbos y comenzó a charlar por mensajes privados de Instagram con la productora mexicana Flavia Escudero.

Leticia Brédice y Fernando Bertona representan el sueño del Club Poeta Lugones\u002E

“En el 2020 le mandé un ‘fueguito’ y me dio el ok... y bueno, hoy casados”, comenzó su charla con Intrusos desde su nuevo país de residencia, Según detalló, Escudero “es una productora de todo lo que se necesite, es una genia que soluciona todos os problemas. Desde Playboy hasta un casamiento, ha hecho películas y en Argentina para México”.

Tras ese primer mensaje privado a través de la red social, ella siempre estuvo a disposición para todo lo que necesite en ese país: “En lo que pueda ayudarte desde acá, me avisás”, le había informado ella, sin imaginar que poco más de un año después estarían celebrando su boda. “Yo lo único que necesitaba en ese momento era conocerla”, aclaró un enamorado Bertona.

Fernando Bertona y su flamante esposa, la mexicana Flavia Escudero.

Además, Escudero aclaró que había un par de amigos en común entre ambos, y que lo primero que le aclararon es que cuando lo conozca iban a “matchear” de inmediato. Es más, el primer beso fue apenas él llegó al aeropuerto, ya que como rememoró, “ella estaba con el barbijo y unos anteojos, así que tardé en reconocerla, pero apenas me acerqué, le bajé el barbijo y le di un beso”.

Fernando Bertona se casó en México.

“Nos fuimos enamorando de a poquito”, se sinceró él, a pocas horas de haberse desarrollado el civil, “que para mí es la fiesta más importante, porque es donde ponés la firma, el resto es una ceremonia”. Fiesta íntima entre amigos a la canasta, donde todos llevaron comida, no fue esta la única fiesta que tendrán, ya que decidieron que también habrá una ceremonia y festejo en la playa previsto para abril próximo, aunque “todavía no sabemos si en Acapulco o Playa del Carmen”, aseguró el ex Bailando.