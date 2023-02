La madre de Tomás Holder habló del trastorno psicológico de su hijo: “Padece una disociación”

Tomás Holder, hace algunos días, había avisado que se iba a alejar de sus redes sociales por un tiempo, ya que, como contó, estaba teniendo un serio desgaste físico y emocional, que desembocó en ataques de pánico.

Gisela Gordillo, su madre, se refirió al difícil momento que atraviesa el mediático ex integrante de Gran Hermano 2022. Asimismo, reveló el diagnóstico clínico del psiquiatra que trabaja con su hijo.

Fue en la transmisión de “Mañanísima” de Ciudad Magazine, donde Gisela, en conversación con Pampito y Estefi Berardi, contó que Holder padece una disociación de personalidad.

“Tiene que ver con el Tomi que todos conocemos, nuestro más allegado, y el personaje que él tiene que cumplir, que es Holder”, amplió la madre, que se mostró muy preocupada por el estado de salud.

Del mismo modo, Gordillo, dio la explicación que los médicos que trabajan con Tomás, le acercaron sobre los ataques de pánico. Al parecer, se debió a un descontrol químico, ocasionado por los residuos de los estupefacientes que cosnumió.

Si bien, los efectos los experimentó hace varios días, los restos que quedaron en su cuerpo, provocaron bajas en los índices de dopamina y serotonina.

Tomás Holder cayó en las drogas

La madre, en esta misma entrevista, contó que su hijo cayó en las drogas. Si bien Tomás siempre fue una persona muy deportista, su personaje “Holder” (así lo diferencia la madre), ama salir de fiesta y estar rodeado de mujeres. Esto lo llevo a tener adicciones.

Tomás Holder disfruta sus vacaciones en Punta del Este.

“Cayó en las adicciones de éxtasis y las pastillas por vivir de fiesta en fiesta después de salir de La Casa”, expresó la madre.

Su mamá, preocupada, también contó que ya no se encontraba alimentándose bien, ni entrenando. Fue durante el cumpleaños de su hijo más chico que se dio cuenta de que Tomás no estaba en buen estado de salud. Como madre, obligó al exparticipante de GH a cumplir con una desintoxicación

El joven, de 22 años de edad, se encontraba frecuentando salidas con hombres y mujeres de 45 años, la misma edad que su madre. Para ella eso lo llevo a mal camino.

“Tiene que cambiar los hábitos, y juntarse con otra gente. Estaba con personas de 45 años y eso no me gusta. Esa es mi edad y yo no estoy con gente de 22 años”, sentenció la mamá de Tomás Holder.