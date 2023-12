La imagen del centro de Madrid no apta para los agorafóbicos: “Es un infierno”

Una imagen de las calles de Madrid abarrotadas de personas se ha vuelto viral en las redes sociales. Muchos usuarios consideraron que la imagen se asemeja a una foto del “infierno”.

Ocurre que, como en cualquier parte del mundo, en época de fiestas las calles de España se ven más “pobladas” de lo habitual. A las personas que normalmente van a la ciudad se suman quienes van de compras y los curiosos que quieren ver las luces.

La zona “más complicada” es la de la Gran Vía, la Puerta del Sol y sus calles aledañas. Según informó 20 Minutos, las autoridades han tenido que reorganizar la circulación de los peatones en algunas de ellas, como la calle Preciados o la calle del Carmen, donde se encuentra la famosa administración de Loterías de Doña Manolita.

“El suceso más terrorífico de la historia de la humanidad”, escribió una usuaria en X, antes conocida como Twitter, junto al video que ya tiene más de 3 millones de reproducciones.

“¡Soy de Madrid! No voy a pisar el centro hasta que terminen estas fiestas”;”Yo si tengo que vivir ahí me muero”;”Trabajo en el centro y es un infierno en estas fechas”;”Yo el sábado pasado fui y casi me desmayo porque no podía respirar de tanta gente que había”, comentaron otros usuarios en TikTok.

