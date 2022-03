La hermana de Christian Martin lo denunció por golpes y abusos: “Me salvé porque me encerré en el baño”

Lucila Martin, la hermana de Christian Martin, famoso corresponsal en Europa de LN+, acusó al periodista de haberla golpeado fuertemente hasta casi matarla y de abusarla. Lucila reveló que le realizó a su hermano una denuncia penal por violencia de género, y además, aseguró que Christian “odia a la Argentina, al futbol argentino, al mate, a todo”.

La semana pasada, se dio un cruce inesperado entre Christian Martin y Santiago Cúneo, periodista de Canal 22 Web. Durante una de sus transmisiones por Twitch, Martin atacó a Cúneo después de que un seguidor le dijera que eran parecidos: “Ese tipo no trabaja en ningún canal serio. Es un gordo bocón, no le da el cerebro a ese. Me envidia: a él le va mal y a mí me va bien”.

Cúneo le respondió en su programa al corresponsal de LN+: “Gordo idiota, estúpido, cagón, maricón, tarado, estúpido, traidor a la patria, inglés de m..”, además de que lo invitó a pelear cuando se vean.

Christian Martin trabaja como corresponsal para LN+ en este momento desde Ucrania

Un nuevo capítulo llegó en esta pelea. Santiago entrevistó a la hermana de Christian Martin, Lucila, quien sorprendió con sus declaraciones. Al iniciar la charla, Cúneo le consultó para verificar si era la hermana del ex America24, a lo que ella respondió: “Desgraciadamente, si”. Luego, la mujer acusó a su hermano de haberla golpeado salvajemente: “Me salvé porque me encerré en el baño. Durante una hora y media, estuvo pegándome, ahorcándome”.

“Me tiró en la cama, se tiró encima mío y me empezó a ahorcar. Yo gritaba, él me tapaba la boca. Me ponía contra una esquina y contra la otra. Empecé a gritar ‘Help’ desde el baño. En ese momento estábamos trabando para Fox” Lucila compartía trabajo con Christian desde Inglaterra.

“Luego me intentó asfixiar, hasta que llegó la policía. Me sacaron fotos de todas las lesiones en cuello y espalda. A él se lo llevaron preso” agregó Lucila.

Además, Lucila aseguró que su hermano, que vive en Europa desde 1994, “odia a la Argentina”. “La odia mucho. Odia el fútbol argentino, el mate, la cumbia y el cuarteto, todo”, aclaró respecto del exjugador de rugby surgido en el Club Atlético San Isidro (CASI). “Y los que no son blancos y los que no son de San Isidro, el de Boulogne no es de San Isidro, el de Villa Adelina tampoco, y los trata como negros de mierda” añadió.

“Por una vez en tu vida hacete cargo. Anda a un psicólogo, que te saque toda esa rabia, como hago yo, para sanar todo lo que me hiciste” dijo la hermana de Christian.

“Todos aquellos que idolatran a mi hermano, no le crean nada. Se armó un personaje, que no tiene nada que ver con la vida real. Lo único que le importa es el dinero” lanzó Lucila. Por otro lado, añadió: “Lo que va a pasar es que ahora va a salir gente que va a pagar. Él no se va a hacer cargo de nada, porque nunca lo hizo”.

Para finalizar, Lucila contó lo más grave. La mujer dijo que Christian Martin hacía cosas indebidas de índole sexual, además aclaró que “no llegó a lo peor pero sí a que yo tenga que tocar ciertas partes”.