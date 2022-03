Video: un periodista argentino invitó a pelear a la voz del fútbol europeo, Christian Martin en Kiev

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo uno de los temas más relevante el año, tan importante es el acontecimiento que el periodista Christian Martin, viajó para cubrir la guerra. El Vikingo hace tiempo que incursionó en Twitch, creando a una gran comunidad y codeándose con otros streamers conocidos dentro de la plataforma. Esta vez tuvo algunas palabras para Santiago Cuneo, conductor del programa “1+1=3″, y el político no dudó en responder.

“Cuando vaya a Buenos Aires, no sé si vive en Buenos Aires, ahí lo vamos a visitar”, comenzó diciendo Martin. Y agregó: “Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, es un gordo bocón, no le da el cerebro. Tiene envidia, a él mal y a mi me va bien”.

La respuesta de Cuneo, no fue tan leve y lo insultó por todos lados: “Se hace llamar Vikingo, acá somos todos criollos. Y te recuerdo que cuanto más pesas más rápido te caes”, son algunas cosas que le dijo el conductor.

¿Cuánto hay de verdad en esto?



Christian Martin vs Santiago Cuneo



Esta chequeado?



Vos, de que lado estas? pic.twitter.com/wOjasbOZqw — Daianaprofeta (@Daianaesprofeta) March 3, 2022

El ganador del Martín Fierro Digital de Oro, en 2019, siguió maldiciendo a Martin y lo invitó a pelear: “Lo ideal sería vernos en Kiev, yo entró por Rusia y vos por Polonia”, expresó.