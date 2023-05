La furia de Rosalía con el músico que filtró fotos falsas de ella desnuda: “Da asco”

El músico español Juan Manuel Cortés Reyes, conocido popularmente como JC Reyes, subió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se puede ver a Rosalía con el torso desnudo. Ella las vio, respondió, él subió la apuesta burlándose, pero terminó pidiendo disculpas después de la trascendencia que tomó el asunto.

En una de las imágenes retocadas que subió el músico en sus historias se puede ver a Rosalía recostada en lo que parece ser un sillón con los pechos al descubierto y dos emoticones que tapan sus pezones. En la otra, Rosalía está en un vehículo, tapándose la cara y de nuevo, los pechos al aire.

La furia de Rosalía por las fotos editadas que subió JC Reyes

Las fotos se viralizaron inmediatamente y el revuelo ya tomó dimensiones impensadas para el músico, que hasta ese momento, se jactaba de campeón y aseguraba que las fotos se las había mandado ella. “No puedo estar subiendo fotos de la chavala, que me manda a mí. Cada foto que me manda... Eso sería de sinvergüenza”, expresó el cantante de reguetón, a través de un live en su cuenta de Instagram. Y siguió: “Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que se alteren de esa manera, eh”.

Ya al tanto de la situación, Rosalía le contestó, sin nombrarlo, a través de Twitter. “Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco”, destacó. Y para cerrar, lo liquidó: “Pero hacerlo por cuatro plays de más, lo que da es pena”.

Redoblando la apuesta, JC Reyes volvió a contestar las críticas en un vivo, burlándose, una vez más, de la situación y de Rosalía. “A las mujeres que me decís que qué hago o que doy asco... A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, eh”, señaló. Y reconoció: “Es Photoshop”.

Ya cansada, Rosalía publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, las que acumulan casi 30 millones de seguidores frente a los 261 mil que tiene el rapero.

“El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de corazón q un día aprendáis q venís d una mujer, q las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”, disparó la artista.

Su novio, el también músico Raw Alejandro, la apoyó desde las redes sociales con otro contundente mensaje lleno de palos para JC. Reyes. “Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí… y trankii baby que tu tiene a España contigo y el mundo entero. Y tmbn me tienes a mi y a PR. No hay que mirar pa abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer musica HP, nada de dramas. Siempre buscarán la manera, pero Los dramaticos tarde o temprano tienen que vivir solo de eso.”

Finalmente, a primera hora de la mañana de este jueves, JC. Reyes subió un nuevo video a Instagram en el que termina pidiendo disculpas a Rosalía. “Yo subí las fotos así nomás y no pensé que, con los seguidores que tengo, la vuelta iba a dar la vuelta al mundo. Si a ella le ha sentado mal, le pido disculpas de corazón” dice el músico, con una actitud completamente diferente a la de sus anteriores videos.

LAS REPERCUSIONES EN LAS REDES SOCIALES

Al parecer, la disculpas de JC Reyes vienen porque varios festivales y shows lo estarían bajando de sus grillas y eso significaría una muerte lenta y dolorosa de la carrera del músico de 26 años que apareció en la escena mediática en 2020 con temas como “34 Amor y Mafia” o “Muñeca”.

Las posturas en las redes sociales están divididas. De un lado los que defienden a Rosalía, quienes atacan a Rosalía y quienes defienden a JC Reyes.

En el posteo de la “Motomami”, muchos dispararon contra la artista por su mensaje feminista y aprovecharon a atacarla por cómo escribió su tuit. En cambio, los mensajes de apoyo y amor se multiplicaban por miles. Lola Índigo, por su parte, le demostró su apoyo a Rosalía dejando de seguir a JC. Reyes en su cuenta de Instagram.

