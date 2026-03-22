22 de marzo de 2026 - 12:36

La fruta que parece saludable, cambia según su maduración y puede elevar el azúcar en sangre

Las piezas menos maduras contienen almidón resistente que ralentiza la absorción de glucosa, mientras que las maduras aumentan el índice glucémico.

Tené cuidado con las porciones de esta fruta.

Tené cuidado con las porciones de esta fruta.

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Por Sofía Serelli

La banana es valorada por su aporte de potasio y energía, pero su efecto en la glucemia suele generar dudas. Ni enemiga absoluta ni fruta milagrosa, su impacto real depende de tres factores clave: el punto de maduración, el tamaño de la porción y los alimentos con los que se acompaña durante el día.

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Este fruto es una fuente importante de carbohidratos, aportando entre 20 y 25 gramos por unidad mediana. Sin embargo, su estructura química cambia drásticamente mientras madura. En las piezas verdes, gran parte de estos carbohidratos están en forma de almidón resistente, que actúa de manera similar a la fibra y se digiere lentamente.

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El impacto de la madurez y las porciones en el organismo

A medida que la fruta madura, ese almidón se convierte en azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa. Esto explica por qué las bananas con manchas oscuras son más dulces y provocan un aumento más rápido del azúcar en sangre que las que aún conservan tonos verdes en la cáscara.

El índice glucémico de la banana es medio. Es inferior al del pan blanco o bebidas azucaradas, pero superior al de frutas como la manzana o los frutos del bosque. Para una persona sana, el incremento de insulina tras consumirla es manejable, pero en casos de resistencia a la insulina o diabetes, el pico puede ser mucho más marcado.

Las claves para su consumo: acompañamiento, tamaño de la porción y momento del día

La clave para disfrutarla sin riesgos metabólicos está en el acompañamiento. Consumir la banana sola y con el estómago vacío acelera la entrada de glucosa al torrente sanguíneo. En cambio, si se combina con proteínas o grasas saludables, como yogur natural, nueces o semillas, el pico glucémico se amortigua notablemente al ralentizar el vaciado gástrico.

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El tamaño de la porción también es determinante para la carga glucémica final. Una unidad pequeña tiene menos carbohidratos que una grande. Para quienes necesitan un control estricto, los expertos recomiendan consumir media unidad y considerarla parte del presupuesto total de carbohidratos del día, reduciendo otras fuentes como cereales refinados en la misma comida.

Finalmente, el momento del día y el nivel de actividad influyen. Después de realizar ejercicio, los músculos utilizan la glucosa de forma más eficiente. En ese contexto, la banana ayuda a recuperar las reservas de glicógeno con un impacto metabólico más favorable. No existen frutas prohibidas, sino equilibrios necesarios entre calidad, cantidad y distribución de los nutrientes.

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