La crisis de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés, en sus trabajo y la relación con sus cinco hijos

Marcelo Tinelli es considerado uno de los mejores conductores de televisión de la Argentina por su extensa trayectoria. Aunque en el último año que estuvo frente a su programa “Showmatch” los números no lo ayudaron y fue uno de los peores años de su exitosa carrera.

El presentador viene de meses muy difíciles en lo personal y lo profesional. En el 2021 fue señalado por no lograr los puntos de rating que hizo durante años e incluso se vio superado por la competencia en varias oportunidades.

Marcelo Tinelli no tuvo un buen año en el 2021 con Showmatch.

Pese a todos los conflictos como los números de audiencia y el poco tiempo de salida al aire, Tinelli nunca bajó los brazos y llegó hasta el final, más allá de las veces que se habló de su renuncia al canal.

También en el plano laboral, a fines de abril de este año blanqueó su renuncia a la presidencia de San Lorenzo de Almagro, el club de sus amores.

El 14 de mayo de 2021 había pedido licencia y hacía casi un año que no ejercía, pero finalmente tomó la decisión.

“Mil disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que me requiere un trabajo full time”, expresó en un extenso comunicado.

Marcelo Tinelli renunció el 30 de abril a la presidencia de San Lorenzo.

“Mi familia y mi trabajo profesional, hoy también me ponen un freno en este proyecto”, también expuso en ese momento.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés estuvieron 9 años en pareja

A todo lo laboral se suma una crisis con su pareja Guillermina Valdés puertas adentro, de la que no se supo hasta ayer martes cuando en LAM confirmaron la noticia de la separación por los propios protagonistas.

Depués de 9 años de relación, la actriz decidió ponerle fin a una historia de amor que arrancó con escándalos porque ella era la exesposa de Sebastián Ortega, productor con quien Tinelli trabajó durante varios años y mantenía cierto vínculo.

En el 2020, en plena pandemia, estuvieron un tiempo separados e incluso en su momento Marcelo Hugo había hecho pública la ruptura en un cominicado. Y, según adelantó Yanina Latorre, los problemas regresaron durante la extensa conviviencia que tuvieron en el verano en Punta del Este.

La última publicación en Instagram de Marcelo con Guillermina fue en febrero, para el Día de los enamorados. “Acá donde estoy ya es 14 de febrero. En este día de San Valentín, y con estas fotos que me encantan, aprovecho para decirte todo lo que te amo y te extraño. Soy muy feliz a tu lado @guillevaldes1. Feliz día amore”, escribió él.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Los celos de Guillermina y el trato indiferente entre los 3 hijos de la modelo y los 4 del condutor también hicieron lo suyo. Aún más cuando Tinelli decidió viajar a Europa solo con Mica, Cande, Francisco y Juanita.

Al parecer este viaje acentuó los problemas que ya tenían de pareja porque a la actriz le habría molestado que viaje solo con sus hijos de sus matrimonios anteriores con Soledad Aquino y Paula Robles. Después ella hizo lo mismo, viajó sola con sus dos hijas, Paloma y Helena Ortega.

Marcelo es muy compañero de sus hijos y tiene una excelente relación con sus ex, por lo que se espera que con Guillermina no sea diferente, ya que ambos aseguraron haber terminado en muy buenos términos.