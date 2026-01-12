La ciencia detrás del método japonés para bajar de peso con agua tibia y una toalla

Diversas prácticas tradicionales japonesas, como el método Sayu y la técnica de la toalla de Fukutsudzi, son estudiadas por la ciencia debido a su impacto en el metabolismo y la corrección postural. Estas técnicas afectan a miles de personas que buscan mejorar su bienestar físico de forma sencilla, siendo clave entender sus fundamentos científicos para evitar falsas expectativas.

Agua tibia en ayunas: el secreto del Sayu para activar el cuerpo Una de las prácticas que más curiosidad despierta es el método Sayu. Esta técnica consiste en beber entre cuatro y cinco vasos de agua tibia cada mañana, apenas te despertás y en ayunas. Según las fuentes, la clave no es solo hidratarse, sino hervir el agua durante al menos 10 minutos para asegurar su pureza y luego dejarla enfriar hasta los 50°C para no dañar el esófago.

Desde el punto de vista biológico, este hábito busca estimular el sistema digestivo y ayudar al organismo a eliminar las toxinas acumuladas durante el descanso nocturno. Aunque el agua por sí sola no quema grasa, la ciencia sugiere que la temperatura tibia activa el metabolismo y aumenta la sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar el consumo excesivo de calorías en el desayuno. Además, una hidratación óptima desde temprano mejora la función cerebral y ayuda a prevenir cálculos renales.

Sin embargo, los expertos advierten que cada cuerpo es único. Por ejemplo, personas con problemas renales o afecciones digestivas como el reflujo deberían consultar a un médico antes de sumar grandes cantidades de agua en ayunas a su rutina.

El método de la toalla: ¿puede la postura reducir el abdomen? Por otro lado, el método de la toalla, desarrollado por el Dr. Toshiki Fukutsudzi, se ha vuelto viral por prometer una reducción de la cintura con solo cinco minutos de reposo al día. La teoría del quiropráctico japonés sostiene que la acumulación de grasa abdominal está íntimamente ligada a una mala posición de la pelvis. Si los huesos pélvicos están desalineados, los músculos se relajan y permiten que la grasa "acampe a sus anchas" en la zona media.

La técnica es simple: se coloca una toalla enrollada bajo las lumbares, justo a la altura del ombligo, mientras se estiran brazos y piernas en una posición específica donde los pulgares de los pies se tocan. Al corregir la postura, el abdomen se tensa y los órganos internos se reubican, lo que puede generar una reducción visual inmediata de la cintura y una mejora en la digestión. A pesar de su popularidad, especialistas en cultura física aclaran que este no es un ejercicio para quemar calorías de forma masiva. Si bien ayuda a estirar la columna y puede aliviar dolores lumbares, los resultados duraderos dependen de combinarlo con un estilo de vida saludable. Como señala el método Kaizen, la verdadera transformación viene de los pequeños pasos consistentes y no de "milagros" aislados. Por eso, mejorar la postura es un gran comienzo, pero no sustituye la necesidad de una alimentación variada y ejercicio regular.