La China Suárez vivió un mal momento y usó sus redes para reflexionar sobre el amor: “Me voy a sentir sola”

Eugenia “la China” Suárez poco a poco se ha convertido en una influencer, a través de sus redes sociales comparte sus días y vende alguno que otro producto para los cuales trabaja. En esta ocasión, quiso compartir una dura reflexión con sus seguidores.

La ex Teen Angels tiene más de 6.2 millones de seguidores en Instagram, la aplicación de fotografía que eligió para reflexionar luego de perder a alguien importante en su vida. Y lo hizo a través de las stories.

El domingo, la blonda habló acerca de una pérdida cercana y dejó a todos atónitos con una pequeña reflexíon. “Una mujer que amo y conozco desde mis tres años, estuvo casada durante 56 años con un señor que también quiero mucho. Él falleció hace unos meses y se siente su ausencia”, comenzó.

La reflexión de la China Suárez sobre el amor.

“‘Vos sabés, Euge, que aunque yo esté rodeada de gente, siempre me voy a sentir sola sin él’”, le comentó dicha señora a la artista de televisión. Esto quedó resonando en su cabeza y quiso compartirla con sus fanáticos: “Probablemente, la recuerde toda la vida y quería compartirla”,

La China Suárez no se callo´y aúntó contra las condenadas por el caso de Lucio Dupuy

En los últimos días se dio a conocer el veredicto acerca del caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y pareja de ella. Las redes sociales se colmaron de pedidos de justicia desde los días anteriores hasta ahora ya que las penas no fueron aclaradas.

El posteo de la China Suárez sobre el caso de Lucio Dupuy. / Instagram

Como era de esperarse por lo polémico del caso, muchas celebridades argentinas reclamaron justicia por el pequeño y mostraron sus emociones a través de las redes sociales. Una de ellas fue Eugenia “La China” Suárez, quien como madre lo sintió de más.

El posteo de la China Suárez sobre el caso de Lucio Dupuy

Luego de que la madre del nene y su novia fueran condenadas por homicidio, la ex Teen Angels no perdió la oportunidad y volcó sus sentimientos en las redes sociales. A través de un posteo en Instagram, la China expresó sus deseos para con las condenadas.

“Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron”, comenzó el extenso texto.