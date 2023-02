La China Suárez se reencontró con Rusherking y compartieron una foto explícita desde la cama

Eugenia “la China” Suárez regresó de su viaje por Nueva York y se reencontró con su novio, el cantante Rusherking, luego de estar varios días sin verse y recuperaron el tiempo perdido, incluido San Valentín.

La cantante y actriz eligió una particular foto de los dos recostados en la cama para retratar el momento que vivieron.

Desde los comienzos de su relación, la China Suárez no duda en demostrarle a Rusherking todo el amor que siente por él y compartir tiernas postales. En varias ocasiones, la ex chica Cris Morena manifestó la felicidad que tiene por este vínculo con el ex de María Becerra.

La historia de Instagram, red social donde Eugenia Suárez cuenta con más de 6 millones de seguidores, los tiene a ambos bajo las sabanas.

El cantante posó sin remera, mientras que ella optó por mirar a cámara y registrar ese instante íntimo en tonos blancos y negros

La China Suárez posteó como la pasó con su novio al reencontrarse.

La China Suárez le dedicó un tierno posteo a Rusherking

Días atrás, las redes sociales se inundaron de mensajes románticos por San Valentín. Las figuras del espectáculo también aprovecharon esta fecha y una fue la China Suárez, que le dedicó su amor hecho posteo a Rusherking.

“No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mí”, escribió la China junto a una foto en la que se la ve posando frente al espejo mientras su novio le da un beso en la mejilla.

Después, agregó que “hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”. Por su parte, el cantante respondió: “Te amo muchísimo mi amor, gracias por existir y por hacerme tan feliz. Sos lo más lindo que existe”.

