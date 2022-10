Julieta Prandi le dedicó un post cargado de amor a Emanuel Ortega en pleno litigio contra su ex Claudio Contardi

Julieta Prandi se mostró emocionada en el vivo de “Es por ahí” cuando expusieron el avance de la causa de abuso sexual y violencia contra su ex marido, Claudio Contardi. Lloró frente a la cámara de su ciclo, habló por única vez de cómo está y dejó el caso para el ámbito de la Justicia.

El padre de los dos hijos de la modelo, Rocco y Mateo, declaró en las últimas horas por la causa y si bien habló con la prensa, se viralizó el escrito que presentó en la Unidad Fiscal N° 4 de Escobar. En él se defiende de las acusaciones de Julieta.

La pareja se separó en 2019 después de varias denuncias por violencia de género.

“No declaró, presentó un escrito y se entiende que esta sea la estrategia que tenga de cara a lo que puede llegar a convertirse en un juicio”, dijeron en “Intrusos” y sumaron: “El escrito son tres hojas. Arranca diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente ‘el absurdo e inexistente hecho del denunciado’”.

Frente a toda esta situación, Prandi encontró refugio y felicidad en los brazos de Emanuel Ortega, su novio desde fines del 2020.

El músico e hijo de Palito Ortega cumplió años y la blonda no dudó en hacer público su amor y dejar el pasado, por unos minutos, atrás.

Julieta Prandi y el saludo de cumpleaños a Emanuel Ortega

“Celebro tu vida cada día, pero cuando existe la excusa, festejamos. Porque de eso se trata. Le das color, luz y contraste a todo lo que miro. Gracias por convertirte en mi gran compañero. Feliz cumple @emanuelortega1″, escribió Prandi y sumó: “P.D: Todo lo que ya sabes y un poquito más que prefiero guardar”.

Julieta Prandi y el saludo de cumpleaños a Emanuel Ortega

Y la respuesta de Ortega no tardó en llegar: “Cuanta cosa hermosa hay siempre, en tus palabras, y en toda vos.. gracias por tanto! Mujer grandiosa..”.

Julieta Prandi y el saludo de cumpleaños a Emanuel Ortega

Además, en las historias de Instagram mostró parte del festejo, una cena entre amigos con sushi y comida peruana. Todos se ven muy felices celebrando el amor y la compañía.

Julieta Prandi se quebró al hablar de su ex Claudio Contardi

Julieta Prandi se tomó unos minutos de su ciclo para hacer referencia a la noticia que inundó todos los medios de comunicación, cuando se conoció que el padre de sus hijos podría ir preso por abuso sexual.

“Por única vez me tomo esta licencia para aclarar las cosas. Algunas cosas que han trascendido que son del ámbito sumamente privado y lo cual entiendo, creo que ustedes entenderán que yo no me voy a prestar para una entrevista o un medio a hacer una especie de catarsis emocional. Lo hago a través de la Justicia”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

“Desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando y su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades. Yo estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, estoy muy entera también y confiada de que se va a hacer Justicia”.

Julieta Prandi se quebró al hablar de su ex marido y el infierno que le hizo pasar

Julieta reiteró en varias oportunidades que tiene confianza en que se hará justicia y que se demostrará que todo lo que contó fue real: “Me fui amenazada de muerte. Eso lo dije y es verdad, me fui amenazada de muerte de mi casa”.