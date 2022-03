Julieta Prandi deslumbró en lencería y desde las alturas en una habitación de hotel

Julieta Prandi sorprendió a sus seguidores con sus fotos en lencería. La actriz, que se desempeña como conductora, compartió las fotos que hizo para una marca de ropa interior, y aprovechó para enviar un mensaje de superación a aquellas mujeres que vivieron momentos difíciles.

En medio de una lucha con su exmarido y padre de sus hijos, Julieta Prandi volvió a tomar las riendas de su vida y de su carrera. Al menos eso es lo que demuestra en su trabajo y en las redes sociales, un ejemplo de mujer resiliente.

“Exitosa es aquella mujer que construye su propio castillo con los ladrillos que le lanzaron para verla caer”, escribió Prandi al pie de dos fotos de ella en ropa interior en la habitación de un hotel.

Las fotos superaron los 18.500 me gustas y recibió cientos de comentarios de sus más de 780 mil seguidores, quienes halagaron su belleza, pero también su fortaleza.

“Julieta SOS una hermosa mujer, mereces tu presente!”, “Estas muy linda”, “Sí es una nena... Julieta hermosa como siempre”, “Así es! Adelante siempre”, “Simplemente espectacular”, “ff cuánta belleza diosa hermosa”, fueron tan solo algunos de los mensajes que la conductora recibió en su Instagram.

Julieta Prandi contó el calvario que vivió con su ex Claudio Contardi

Julieta Prandi estuvo en ‘Intrusos’ y contó intimidades del sufrimiento que pasó en su relación con su ex marido Claudio Contardi. La actriz reveló que dejó de actuar porque su ex “no quería que tenga escenas subidas de tono”. Además, narró el duro momento que pasó por no tener plata para comprarle un antibiótico a su hijo, quien le ofreció pedirle a un amigo de la escuela.

En dialogo con Flor de la V, conductora de ‘Intrusos’, Julieta reveló que sufrió depresión en 2017, a causa de los duros momentos de violencia vividos con su ex marido Claudio Contardi.

“Sentía que tenia el control absoluto de mi vida. Yo no aguantaba mas la violencia. Deje de actuar porque el no quería que tenga escenas subidas de tono”, le contó Prandi a Flor.

Prandi estuvo casada durante 10 años

Además, la actriz explicó cual fue el click que tuvo para decir basta a la situación. “La violencia que yo viví me la callé hasta que se metieron con mis hijos. Por ellos me la aguanté como una lady, llegué a actuar para que ellos no vieran nada”, agregó.

“Cuando fui al banco y abrí la caja de seguridad casi me infarto. Estaba vacía y yo estaba llena de deudas. Necesitaba trabajar de lo que sea”, confesó Prandi.

“El 2019 fue muy duro, yo no tenía trabajo y literal no tenía para comprar comida, me prestaban mis amigos. Él no pasó nunca la cuota alimentaria. Tuve que empezar de cero porque se quedó con todas mis cosas. Las divisiones de bienes son injustas... pero confío en que la Justicia va avanzar en eso porque están todas las pruebas”, añadió la actriz.