Video: Julieta Prandi se burló de dos niñas que se llaman “Mara” y “Dona” y recibió una respuesta viral

Diego Maradona tiene fanáticos en todo el mundo, pero pocos como Walter Rotundo, quien decidió llamar a sus mellizas Mara y Dona en 2012 en homenaje al astro del fútbol mundial.

Siguiendo en esta línea, la actriz y conductora Julieta Prandi ironizó en el programa “Es por ahí Verano” sobre los nombres de las nenas. Todo comenzó mientras comentaban el nacimiento de dos pandas en China que los apodaron como “Jiu jiu” y “You you”. Fue allí que mencionó la comparación: “No le podés poner así a estos animales. Vos sabés que acá hay un fanático de Maradona que les puso a sus dos hijas Mara y Dona. Te lo juro por Dios, es verídico esto”. Y lanzó: “Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”. La respuesta de las chicas no tardó en llegar.

El video de las niñas de 10 años se viralizó después de que su padre expresó su molestia por el comentario de la animadora, que junto al Tucu López es parte de la edición veraniega del ciclo de América.

“Julieta, a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta el tuyo, cambiátelo. No me gusta que hables por nosotras. Vos no sabés lo que yo quiero y no voy a dejar este nombre”, lanzó una de las mellizas, desde la playa.

“Hola, Julieta Prandi. Mirá, te voy a decir algo. Es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras. Yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque yo amo este nombre y me encanta este significado. Así que basta de hablar. Mejor, pregunten antes”, agregó su hermana.