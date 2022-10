Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, declaró en la justicia y se conocieron detalles del escrito

El ex marido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, declaró ante la Justicia en la causa por abuso y violencia. Si bien no quiso hablar con la prensa, desde Intrusos accedieron al escrito que presentó el lunes, 17 de octubre, en Unidad Fiscal N° 4 de Escobar, según Exitoina.

El cronista del programa, Gonzalo Vázquez, intentó hablar con Contardi antes y después de su declaración pero este no emitió palabras ante la cámara. Luego, al aire de Intrusos, Gonzalo leyó el escrito que presentó Claudio para defenderse de las acusaciones de la madre de sus dos hijos.

“No declaró, presentó un escrito y se entiende que esta sea la estrategia que tenga de cara a lo que puede llegar a convertirse en un juicio”, explicó el periodista. Y agregó: “El escrito son tres hojas. Arranca diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente ‘el absurdo e inexistente hecho del denunciado’”.

Luego, Gonzalo leyó textuales del escrito de Contardi, donde niega las acusaciones de Julieta Prandi: “Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial, que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo”.

“Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Hemos tenido las relaciones sexuales propias de ese estado matrimonial sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros”, añadió Contardi.

Julieta Prandi rompió en llanto al hablar de la causa contra Claudio Contardi

El 13 de octubre, Julieta Prandi se pronunció en “Es por Ahí”, sobre los avances que consiguieron Fernando Burlando y su equipo en su causa judicial contra su exmarido, Claudio Contardi.

Julieta Prandi se quebró al hablar de su ex marido y el infierno que le hizo pasar

La conductora se tomó unos minutos de su ciclo, para hacer referencia a la noticia que inundó todos los medios de comunicación ayer, cuando se conoció que el padre de sus hijos podría ir preso por abuso sexual: “Por única vez me tomo esta licencia para aclarar las cosas. Algunas cosas que han trascendido que son del ámbito sumamente privado y lo cual entiendo, creo que ustedes entenderán que yo no me voy a prestar para una entrevista o un medio a hacer una especie de catarsis emocional. Lo hago a través de la Justicia”.

“Desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando y su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades. Yo estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, estoy muy entera también y confiada de que se va a hacer Justicia”, agregó Julieta, quien reiteró que cree en que se hará justicia y que se demostrará que todo lo que contó fue real: “Me fui amenazada de muerte. Eso lo dije y es verdad, me fui amenazada de muerte de mi casa”.

Por su parte, Fernando Burlando accedió a salir en vivo para hablar de la causa y no dejó de enaltecer la valentía de Prandi de enfrentarse al padre de sus hijos de esta manera, lo cual hizo que la modelo se conmoviera en vivo y botara lágrimas: “La pena podría llegar hasta 50 años, según la cuenta que hacemos nosotros de una forma tremendamente objetiva. Lo que padeció Julieta fue un calvario, fue un infierno, fue una situación totalmente injusta”.