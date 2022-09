Julieta Navarro y su nueva apuesta laboral en Mendoza junto a su marido, Lucas Jerez

Instalada en Mendoza, Julieta Navarro anunció su regreso a los medios de comunicación de la provincia. Esta vez, será en radio, en la señal de CNN Radio Mendoza y lo hará junto a su marido, Lucas Jerez.

La comunicadora lo anunció en las redes sociales donde compartió fotos de las gráficas publicadas para el nuevo medio donde se incorporó la pareja.

Julieta Navarro y Luca Jerez, su nuevo programa en Mendoza.

Lo cierto es que ya pasaron muchos años desde que Julieta Navarro, junto a Lucas, dejó Mendoza para radicarse en Buenos Aires. La periodista empezó a trabajar en América junto a Antonio Laje y desde entonces no paró.

Después de Buenos Aires fue a Paraguay. En el vecino país, Julieta siguió trabajando para América hasta septiembre del 2020. Pandemia mediante, los Navarro Jerez volvieron a Buenos Aires, pero siempre con los pies inquietos.

La periodista mendocina Julieta Navarro

En enero del 2021, regresaron a Paraguay donde Julieta llegó a Gen, un canal relativamente nuevo que no tenía programación en vivo. “Soy la coordinadora de producción artística de todo el canal y conduzco un programa los sábados pero esto último casi que por despuntar el vicio” contó en su momento la comunicadora.

Pero no fue un camino fácil y “la Juli”, como la conocen todos, tuvo que trabajar un montón. Tenían casi todo “enlatado”. “En Pandemia se dio la oportunidad de que empezaran a trabajar en vivo y comienzan a salir como visual radio. Durante la pandemia crecieron bastante” explicó Julieta sobre el canal que le abrió las puertas.

Luego de ello, Julieta acrecentó su experiencia laboral y desafíos, todos acertados, lo que la hicieron crecer profesional y personalmente.

Julieta Navarro, instalada en Mendoza, con nuevo proyecto laboral en la provincia.

Y la pregunta fue casi obligada. ¿Por qué dejar todo ante un presente laboral tan bueno? “Es la pregunta. Creo que por primera vez en mi vida estoy eligiendo con el corazón. Necesito, por lo menos un tiempo, estar cerca de mi gente, de mis amigos, estar cerca de mi mamá. Cuando fui el año pasado la vi y hacía dos años que no la veía. De ahí para atrás la había visto un par de veces, pero bueno, mi laburo fue la prioridad. Ni cuando se murieron mis abuelos fui a Mendoza, entonces vengo trayendo algunas cosas que no les daba mucha bola y de pronto empezaron a hacer más ruido y bueno nada...digamos que en este momento de mi vida me ganas bastante esa otra parte” se sinceró hace un tiempo, Julieta.

Lo cierto es que el presente tanto de Julieta Navarro como de su marido, Lucas Jerez parece estar tomando forma y tienen por delante un desafío laboral interesante, además de poder seguir disfrutando de sus familias y amigos en la tierra que los vio nacer.