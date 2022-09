Nicole Neumann regresó de sus vacaciones con algunos signos de mareos

Nicole Neumann sorprendió al aparecer completamente dopada en la parte de atrás de un auto. La modelo viajó a Italia con su novio, Manu Urcera, y al arribar en la Argentina dejó a todos preocupados al verla en ese estado, según El Trece.

La jurado de Los 8 escalones del millón compartió un video en sus historias de Instagram donde se la podía ver mareada y acostada en el asiento trasero del auto que transportó a la pareja desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Nicole Neumann

Lo cierto que es muy poco habitual ver a Nicole publicó en esa actitud, hablándole a la cámara y explicando lo que le había sucedido.

Nicole Neumann explica por qué aparece dopada

“Bueno, acabo de aterrizar, en estado ‘clonaze’, porque en los vuelos largos, si no, no llego del miedo, y acá estoy, no puedo manejar”, dijo, mientras se sonreía por la situación.

Es que la panelista acostumbra a tomarse un ansiolítico cada vez que se sube a un avión para hacer largas distancias. No es la primera vez que la modelo cuenta sus problemas para soportar largas horas adentro de una cabina, de ahí que, ante la perspectiva de pasarse toda la noche volando sobre el Océano Atlántico, optara por tomarse un Clonazepam, tal el nombre comercial de la droga ingerida.

Las vacaciones románticas de Nicole Neumann

La escena que la ex de Fabián Cubero compartió es muy diferente a la de las fotos y videos que sus recientes posteos, donde se la vio disfrutando a pleno junto con el piloto de TC de los paisajes idílicos de la Costa Amalfitana, así como travesías en yate, buceo y puestas de sol inolvidables.