Jorge Rial dedicó su mensaje a Luis Ventura por el Día del Amigo

Jorge Rial en este Día del Amigo dedicó un polémico mensaje a Luis Ventura En sus redes sociales, el periodista escribió unas palabras que podrían ser una nueva chicana para sumarle al último enfrentamiento que tuvieron días atrás cada uno desde su programa, según Caras.

Lo cierto es que hace unos días, Jorge Rial y Luis Ventura se desafiaron mutuamente en público y luego de idas y vueltas, el conductor de “Argenzuela” lo invitó a sentarse a su derecha para que abandone el “Titanic” que supuestamente es el programa que conduce Karina Mazzocco, en el que su colega es panelista.

Jorge Rial y Luis Ventura juntos por primera vez después de su escandalosa pelea.

Así, en sus historias de Instagram, Jorge publicó la fotografía que se tomó junto a Ventura cuando se reencontraron en un café de la ciudad de Buenos Aires y escribió: “Aguantamos hasta donde pudimos. Feliz Día del Amigo!!! (tendría que haber sido un mes atrás)”.

El posteo de Jorge Rial sobre Luis ventura por el Día del Amigo

De esa forma hizo referencia a que si el Día del Amigo hubiese sido tiempo atrás, cuando ambos se reencontraron y compartieron un buen momento, podría haberlo saludado sinceramente. Pero eso no es todo, ya que a la publicación le agregó un sticker de un hombre riendo a carcajadas.

Nazarena Vélez habló de su relación con Jorge Rial

Nazarena Vélez se sinceró en “LAM” donde confesó que tuvo un contacto cercano con Jorge Rial pero no llegaron a avanzar en su relación: “Nunca salimos. Sí estuvimos como un mes viéndonos”.

Nazarena Vélez y Jorge Rial

Como si eso fuera poco, Nazarena agregó: “No me dio ni un beso. Me divertía mucho del para fuera, lo que se generaba y yo me aproveché de eso”.