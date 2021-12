Iván de Pineda confirmó que tiene coronavirus: qué pasará con su exitoso programa Pasapalabra

Iván de Pineda dio positivo de Covid-19. En pleno rebrote, el conducto de Pasapalabra confirmó que se había contagiado tras realizarse un testeo por presentar síntomas compatibles con el virus. Los fanáticos del programa, que se emite por telefé de lunes a sábado, comenzaron a preguntar qué pasará con el ciclo.

Desde el canal confirmaron que tienen grabados episodios para emitir hasta fin de año, motivo por el que este caso no afectará a lo que se vea en pantalla. De esta manera, Iván podrá pasar los días de aislamiento con tranquilidad y tendrá tiempo para reponerse ya que recién volverá al estudio en 2022, según Infobae.

Además de Pasapalabra, este año De Pineda condujo Un pequeño gran viaje en el mismo canal y cambió los viajes al exterior por recorridas por los lugares turísticos más atractivos de la Argentina. Asimismo, en los últimos días se supo que la señal tiene preparado un ambicioso proyecto de cara al próximo campeonato mundial de fútbol.

El conductor hace 22 años que está en pareja con Luz Barrantes, con quien convive desde 2018.

El conductor estará al frente de Hola Qatar, un ciclo en el que recorrerá el país que llevará adelante la organización del megaevento, mostrará los estadios y las ciudades en la que se disputarán los partidos y compartirá curiosidades del lugar. El proyecto constará de seis episodios que se grabarán a partir de septiembre.

Poco se sabe de la vida privada de Iván de Pineda. El conductor y ex modelo siempre trató de mantener un bajo perfil y no exponer demasiados detalles sobre su intimidad. Hace 22 años que está en pareja con Luz Barrantes, con quien convive desde 2018.

“No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, agregó Iván de Pineda en la entrevista en la que se permitió hablar de su relación con Sol Barrantes.