El emotivo gesto de Walter Queijeiro al ganar el Rosco de Pasapalabra Famosos

Este sábado en el especial de famosos del fin de semana en Pasapalabra se dio un particular hecho, y es que Walter Queijeiro logró completar el rosco y llevarse 100.000 pesos. Al momento de recibir el premio, el periodista deportivo sorprendió a todos con su noble gesto.

“O: que se desvía de la línea horizontal o vertical”, fue la última letra que le quedaba a Queijeiro por acertar y que Iván de Pineda le leyó para que conteste. “Oblicuo”, respondió Walter y automáticamente todo el estudio explotó con un :”¡Siii!”

De esta manera, el periodista se quedó con el pozo acumulado de 100.000 pesos. Tanto él como su contrincante, el Mono de Kapanga competían a favor de Adopciones Quilmes, un grupo de personas que formó una asociación protectora sin fines de lucro dedicada a rescatar animales abandonados.

A través de sus redes sociales, esta protectora de animales agradecieron con sentidos mensajes: “Gracias Walter Quejeiro por haber donado el premio del Rosco famosos a Adopciones Quilmes, a El Mono de Kapanga que si ganaba también lo donaba y a los 4 invitados que ayudaron a sumar segundos para que pudieran contestar mas holgadamente. Gracias, gracias y más gracias por tenernos presentes. VAMOS ADOPCIONES QUILMES, juntos podemos salir adelante!!!”, expreso la agrupación en su Facebook.

El agradecimiento de Adopciones Quilmes por la donación del ganador.

Al momento de la victoria, Queijeiro agradeció profundamente al programa: “Se lo dedico a todos los televidentes de Pasapalabra, que son un montón, y cada vez que nos ven dicen ‘nos hacen reír, saludos a Iván, aprendo muchísimo. Un programa familiar y que enseñe tiene que ser valorado en la televisión argentina. Felicitaciones”, expresó el periodista, quien mosró sus primeras sensaciones: “Lo importante no es cometer errores, sino no aprender de los errores. Me sirvió el aprendizaje del “Tacazo” (recordando que la primera vez que jugó al Rosco, perdió la oportunidad de ganarla al decir esa palabra en lugar de la correcta, que era “Taquito”).