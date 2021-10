Debieron frenar “Pasapalabra” porque Benjamín Amadeo se tentó y no podía parar de reír

El fin de semana, pusieron al aire un especial de “Pasapalabra” en el que estaba Benjamín Amadeo, el actor y músico que cantó este sábado en la Nave UNCuyo los temas de su nuevo disco “Quiromancia”. Y mientras él estaba por cantar se lo vio protagonizando un momento desopilante en la televisión.

En un programa previamente grabado, el artista hizo un comentario con el cual empezó a reír y no pudo parar hasta que Iván de Pineda hizo una pausa en el Tutti Frutti, el juego que estaban encarando.

El ex “Casi ángeles” estaba en el equipo azul con Nicolás Cayetano y Ariel Pucheta y una de las respuestas que tenía que dar era “Se pudrió”. Benja empezó con la letra A y soltó “Abuelo”.

“¡Dijo se pudrió la abuela!”, se la escuchó decir a Rochi Cuenca desde el panel de enfrente e inmediatamente, Amadeo comenzó a reír y, como pudo, expresó: “Dije una barbaridad, les pido mil disculpas. Dije una barbaridad y no pude recomponerme. Irreproducible”. Hasta compartió el momento en Instagram y seguía pidiendo disculpas.

El artista salió del plano porque el equipo naranja empezaría su turno con las habilidades de Rochi, Agustina Casanova y Picho Straneo. Pero no se pudo porque el intérprete de “Las flores” estaba tentadísimo, llorando de la risa.

Iván de Pineda también se tentó al aire de “Pasapalabra”

El momento de risa quedó grabado a fuego e Iván de Pineda aprovechó para recordar cuando él mismo se tentó durante 12 minutos en un vivo y claro, salió una edición al aire. Sucedió en mayo y para los usuarios de Twitter fue el “Mejor momento televisivo del año”.

Durante el Rosco en el que se enfrentaban Mauricio D’Alessandro y Ezequiel Campa, el conductor leyó la definición de la letra L, el abogado contestó sin problemas e Iván hizo un comentario que derivó en carcajada inmediata.

“Huevo de piojo que suele estar adherido a los pelos de los animales huéspedes de este parásito”, leyó de Pineda y Mauricio contestó: “Ladilla”.

“Un aplauso para el doctor. Espero que no sea autorreferencial”, lanzó el modelo y siguiendo el chiste, el letrado expresó: “Pero son parecidos en animales. Yo no sé si no son lo mismos”.

“El huevo del piojo es la liendre, la ladilla es otra cosa”, explicó De Pineda mientras se reía y D’Alessandro acotó: “Es chiquita la ladilla”. “¡No puedo más, estoy explotado!”, comentó Iván con lágrimas en su cara.