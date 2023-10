Insólito video: en pleno robo, un hombre abandonó a su novia y los ladrones se solidarizaron con ella

Ante un episodio de inseguridad en la vía pública, muchos transeúntes no saben de qué forma reaccionar. Algunos se paralizan por el miedo y prefieren entregar sus pertenencias a los asaltantes para evitar salir heridos; hay quienes deciden enfrentar a los ladrones al constatar que no llevan consigo armas o elementos cortopunzantes; y, en tercer lugar, se encuentran quienes escapan del peligro.

Este último es el caso de un insólito vídeo viral en el que se ve cómo un hombre huye de un robo y abandona a su pareja con los delincuentes. El metraje dura menos de medio minuto, sin embargo, fue lo suficiente para causar indignación en las redes sociales.

En la red social asiática conocida como TikTok, plataforma mayormente utilizada para compartir videos humorísticos, el hecho provocó muchas risas. Asimismo, también generó debates entre los usuarios por la actitud del hombre que salió corriendo de la escena.

Como se puede apreciar en el video compartido por el usuario “Fresalit”, una pareja circula por la calle tranquilamente cuando es abordada por dos delincuentes en moto. Ante la precipitada embestida, el hombre suelta la mano de su novia y se pone delante de ellos con un gesto que, se podría pensar, expresa protección.

No obstante, pocos segundos pasan hasta que el individuo sale corriendo del lugar y deja a la mujer sola, quien entrega rápidamente una bolsa blanca a los asaltantes. La reacción del hombre dejó perplejos y confusos tanto a la víctima del robo como a los victimarios, que tras considerarlo un momento, se solidarizaron con la mujer y le devolvieron sus pertenencias.

El video suma más de 185 mil me gustas y casi 13 millones de reproducciones. Por un lado, entre los miles de comentarios se expresaron muchas mujeres indignadas por la acción del hombre. “Seguro le dijo que le devolvía todo pero que deje a ese hombre, no vale la pena”; “El ladrón le dijo: ‘Amiga date cuenta”; “Así mejor no quiero nada, mejor sola que con uno que salga corriendo”; escribieron.

Por otro lado, también hubo muchos internautas que aprovecharon el episodio para humorizar y contar anécdotas similares. Algunos de los comentarios: “A mi me pasó lo mismo. Él salió corriendo y me dejó sola. El ladrón me dijo: “Buscate uno que te defienda y no salga corriendo”; “Me pasó lo mismo. Era una amiga, salí corriendo pero para que el ladrón me siga a mi”; “Me robaron mientras esperaba el colectivo y al ver que lloraba sentada en la vereda se acercaron y me devolvieron mi cel y billetera”; “El ladrón a su hijo en unos años: ‘Así fue cómo conocí a tu madre’”.

Seguí leyendo