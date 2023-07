Insólito momento en vivo: una ucraniana dijo que argentina es un “quilombo” por un paro de subtes

El paro de subtes llevado a cabo por los metrodelegados en Ciudad de Buenos Aires ayer causó inconvenientes a los usuarios y generó opiniones diversas entre la población. Sin embargo, una mujer oriunda de Ucrania se robó el protagonismo con una insólita respuesta en medio de la cobertura periodística.

Juan Coscarelli, un cronista de IP Noticias, entrevistaba a ciudadanos en el barrio de Flores para conocer su opinión sobre la medida, y fue entonces cuando una señora rubia, aparentemente desconcertada por la paralización del servicio, llamó la atención del periodista.

Al informarle que no habría subtes hasta las 4 de la tarde, la mujer contestó sorprendida: “Ah, la miércoles”. Acto seguido, al ser consultada sobre cómo tomaba la medida de fuerza, respondió: “No sé. La verdad, no sé”. Sin embargo, lo más sorprendente fue su siguiente comentario, pronunciado con un acento extranjero: “Acá hay siempre quilombo en este país”.

El movilero curioso le pregutuntó de donde era y la mujer contestó: “Ucrania”. El para muchos usuarios “el momento televisivo del año” generó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios lamentaron su desafortunada declaración, mientras que otros hicieron burlas tratando de interpretar el contraste entre la situación en Ucrania y la percepción de la realidad en Argentina.

“Espectacular. Un remate increíble”, “Esto es muy cómico. Ni al mejor guionista se le ocurriría”, “Es un scketch no?”, escribieron algunos en forma de broma. Sin embargo, otros comentarios resaltaron la subjetividad de la percepción de la realidad y cuestionaron las diferencias entre el paro de subtes en Argentina y los conflictos en Ucrania.

El video se viralizó en Twitter. Foto: captura de pantalla.

“Yo diría que tener un ruso pelado en el patio es peor, pero como no entiendo de geopolítica, no opino”, “Tu país puede estar literalmente en medio de una guerra y aun así Argentina es más difícil para un europeo”, sentenciaron algunos usuarios.

