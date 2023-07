En un gesto de amor y dedicación, una mamá decidió organizar una fiesta de cumpleaños para su hijo de 4 años, después de recibir la confirmación de asistencia de todos sus compañeros de jardín, que sumaban 14. Sin embargo, el día del festejo, solo cuatro niños se presentaron, generando tristeza y debate en las redes sociales.

La usuaria @ForBitchingOnly escribió: “Festejo, el cumple de mi hijo de 4 años les pregunto a los del jardín (son 14) y me confirman todos, alquilo salón, compro de todo, me rompo el culo: mandan a 4 nenes. La tristeza es total” compartió en un primer tuit.

Casi nadie fue al cumpleaños de su hijo y desató un debate en redes: qué pasa con los festejos en vacaciones. Foto: captura.

“Por las respuestas de mucha gente, aclaro: no me molesta tanto que no vengan, ya que desconozco la realidad de cada familia. Lo que me molesta es que CONFIRMEN y no vengan. Por 5 nenes lo hacía en mi casa” siguió y luego mostró un video de todo lo que había preparado para el cumple de su hijito: “Acá pueden observar parte de las cosas que me estoy metiendo en el ano, de a una por vez”.

El tuit se hizo viral con más de 370,8 mil reproducciones y recibió cientos de comentarios. Un usuario la criticó: “Eso les pasa por hacer tanta historia en cada cumpleaños de los chicos. Que el de 1 con salón y catering, el de dos con fotógrafo y temático, 3, 4 , 5. Cuando cumpla 10 que les hacen?? Le alquilan bypass?” a lo que la mamá le respondió “Por qué no te vas a lavar bien el ort...? Era un salón con pelotero y globos de sonic, no los llevé a tomar el té al alvear. Igual gasté un montón”.

“Ay noooo qué gente de mierda!!! Además del gasto y el garrón, tu nene como estuvo??? Qué bronca me imagino la desilusión para él…” fue otro comentario en la publicación y la mamá comentó que a pesar de todo su hijo la pasó genial: “Re bien la pasó él, incluso cuando ya se habían ido todos y estábamos recogiendo seguía arengando”.

Luego, otro internauta se refirió a las vacaciones de invierno: “Nose si sos primeriza, estamos es vacaciones de invierno y suele pasar que los padres confirman y no saben qué mierda van a hacer esa fecha, conozco varios que pasaron por eso y ni hablar los que cumplen en febrero. La próxima cambia la fecha para la vuelta de vacaciones. Forras las madres”. La mamá reaccionó con furia: “Sí, soy primeriza, hice in vitro, de capricornio, luna en Géminis, vegetariana, amante de los perros y con vitiligo, eso no quita que los padres que confirman y no mandan a los pibes sean unos hijos de puta”. Incluso le aconsejaron: “Consejo, hasta que sea más grande, nunca le hagas fiesta en vacaciones de invierno porque no te llevan a nadie... el año que viene festejaselo el primer fin de semana de agosto. Te lo digo por experiencia”.

Finalmente, algunos compartieron su propia experiencia: “No me olvido más, el menor cumplía 4 o 5 años y reservé un lugar hermoso con animalitos, re caro, vinieron unos 8 chicos máximo. Le pedía a las mamás que dejen a los hermanos. Mi hijo la pasó bien, pero qué bronca me dio. Yo siempre mandé a mis hijos a los cumples de los amigos”.

