Insólito: el hipnotizador John Milton y la fan de Susana Giménez hacían un vivo y se filtró un video porno

Todo sucedió cuando la admiradora y fan de Susana Giménez, Lorna, le realizaba una entrevista por Instagram al hipnotizador John Milton y apareció un video de una mujer desnuda.

Recordemos que John Milton, el hipnotizador cobró una enorme notoriedad después de realizar una sesión en Mañanísima con Carmen Barbieri y Estefi Berardi. En la que la conductora no la pasó muy bien y tuve que recibir asistencia médica después de la hipnosis.

John Milton tuve que cortar una entrevista porque se filtró un video porno.

En esta oportunidad, Milton vuelve a estar en boca de todos, pero no por sus trabajos, sino, porque mientras era entrevistado, se filtraron imágenes sexuales. El desopilante momento fue cuando iniciaron la entrevista, Lorna y el invitado notaron que había un video porno reproduciéndose en medio de la transmisión. En ese momento, John le indicó a la fan de Susana que iba a cortar y volver a sumarse al vivo.

“Lorna, buenas noches, me voy a desconectar y me voy a conectar de nuevo porque tengo problemas de conexión, ¿ok?”, le dijo el hipnotizador.

“Perfecto, he iniciamos un nuevo vivo porque estoy viendo algo raro”, comentó la fan de Susana. Después de unos minutos, Lorna pudo retomar la entrevista.

Carmen Barbieri tuvo problemas e salud luego de que Jonh Milton la hipnotizara

La conductora había estado muy descompuesta, con vómitos, a tal punto que tuvo que faltar al trabajo varios días, luego de haber sido hipnotizada en vivo en su programa “Mañanísima”.

Luego del episodio, Pampito reprodujo en Momento D un audio que le envió Carmen con respecto a su salud. “Hoy estoy mejor, a la mañana no me sentía bien. Me dolía tanto el cuerpo, llamé al médico y me mandó un analgésico que me tomé”, empezó diciendo.

Hipnotizaron a Carmen Barbieri y a Estefi Berardi en vivo.

“Vengo de toser terrible por los broncoespasmos. Se me pegaron los vómitos por el esfuerzo. Las costillas, no podía ni respirar del dolor de las costillas”, añadió Carmen.

Carmen Barbieri fue hipnotizada por Jonh Milton (Captura de pantalla)

“Me tomé un analgésico fuertísimo hace una hora y estoy renovada. No estoy genial, pero estoy mucho mejor, ahora”, explicó Carmen. “Aproveché a acostarme porque desde las 6 que estoy despierta. No paré de hacer cosas: la valija, de arreglar las cosas que tengo que hacer para la semana que entra, cambios de ropa”, agregó sobre su rutina exigente a pesar de la descompostura.

