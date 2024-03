Indignación: una familia abandonó a su perra en la ruta y los escracharon en un video

Un video que se viralizó en TikTok causó repudio en las redes sociales al mostrar a una familia cordobesa abandonando a su perrita en la ruta de Villa Esquiú, el cual causó indignación entre los usuarios.

La usuaria @allendeflorencia fue testigo del despreciable acto y confrontó a los dos hombres responsables, quienes abandonaron a su mascota en plena vía. “No podés tirar perros en la ruta”, expresó Florencia, grabando la patente del auto y reprochando la acción de los hombres que estaban en el interior del vehículo.

Ante la pregunta de por qué abandonaban al perro, uno de los hombres respondió con desinterés: “No lo puedo tener”. La mujer continuó su reproche: “Esta gente acaba de tirar un perro en la ruta. Cómo es su nombre, ustedes no pueden hacer eso”.

“Es un perro grande, nadie lo quiere”, respondió el joven que estaba en el asiento de acompañante del auto. La chica conmocionada con lo que estaba presenciando siguió: “Yo junto perros, los perros que tiran ustedes los junto yo. ¿Entendés? Sabés cuantos perros tengo en mi casa porque gente como vos los tira”.

La situación se intensificó cuando Florencia les cuestionó: “Qué te cuesta darlo en adopción”. La respuesta del joven en el auto fue que ya había intentado darlo en adopción, pero “nadie lo quiere”. Incluso dio una insólita excusa: “Tengo una nena y el perro suelta pelo”.

“A ver cómo se arregla... volvamos a buscarlo”, dijo en el mientras tanto el conductor del vehículo que intentó mediar. “Para qué lo vas a volver a buscar. Esto va a circular por todo Córdoba y vas a terminar mal vos y vos, y la señora que está sentada atrás que no estoy filmando”, les sentenció la mujer.

En otro corte del video, Florencia muestra a la perrita abandonada en el camino de Villa Esquiú. “Acá está el perro, no se deja agarrar. Quiero pedir por favor ayuda porque yo no puedo tenerlo, tengo ocho perros más, se me hace muy difícil sostener la situación. Por favor difundan, necesito un adoptante responsable con seguimiento. Es hembra, está un poco nerviosa, pero cuando se tranquilice me voy a fijar si está castrada. Es superbuena, debe tener dos años y es hermosa”, concluyó.

La publicación generó una fuerte reacción de indignación entre los usuarios de las redes sociales. “Me saca de quicio. La liviandad y el poco corazón que tenés que tener para hacer estas cosas” y “¿Qué tan basura humana tenés que ser para llegar a cometer este acto?”, fueron algunos de los comentarios al video.