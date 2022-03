Implacable, un ex Gran Hermano y amigo de Amalia Granata contra la diputada: “Comenzó chupando...”

En las últimas horas, un audio dejó evidencia de una serie de insultos de un ex Gran Hermano y amigo de Amalia Granata contra la diputada. Además, envidenció el motivo por el cual se rompió la amistad entre ambos, según PrimiciasYa.

Se trata de Emiliano Boscatto, quien partició en el reality durante el 2011 cuando se emitió por la pantalla de Telefe. Cabe destacar que antes, Amalia Granata había estado en la edición vip de Gran Hermano en 2007.

Como ella siguió trabajando en el canal de las pelotas, conoció a Emiliano trabajando en Zapping Diario y se hicieron muy amigos. Pero con el paso del tiempo, Granata cambió de rumbo su carrera y se metió de lleno en la política. Como tenía que “limpiar” su imagen se alejó de varias personas, entre ellas de Boscatto ya que desde hace años trabaja como actor porno gay.

Emiliano Boscatto, ex Gran Hermano

En el audio, Emiliano trata de “puta” a Amalia Granata: “Ami qué onda la Granata, ¿en qué papel se quiere poner? Primero me dejó de seguir a mí porque no le quedaba bien para su carrera, la carrera de put.. si empezó chupándole la ver... a Robbie Williams”, arranca diciendo el ex Gran Hermano.

“Escuchame el pañelo celeste ahora, le llega a sonar el pañuelo ahora ¡lo que sale de esa nariz! Es muy atrevida la Granata. Encima ahora se mete con las trans, se hace la madre coraje. Más put... que las gallinas era y lo seguirá siendo”, arroja luego.

“Creo que podes cambiar en la vida, no lo dudo, pero tenes que tener un poquito de memoria... Ahora se hace la virgen Maria con el pañuelito celeste y todo. Me da una bronca, una mina que tiene mucha calle hablando así, pero bueno ahí se llenará de guita con los impuestos de todo el mundo. Una caradura”, se lo escucha decir a Boscatto también, muy fuerte contra Granata.

Franco Torchia sobre Amalia Granata: “Es delicuente”

Después de las declaraciones de Amalia Granata en el programa de Carmen Barbieri entre las que manifestó que el colectivo trans “tenía privilegios” por parte del Estado, varios famosos salieron a criticarla duramente.

Uno de ellos fue el periodista Franco Torchia que la tildó de delincuente a través del ciclo Todas las tardes. Y ahora la legisladora anticipó una presentación judicial en contra del panelista.

“Es bastante frustrante y al mismo tiempo enerva, y mucho, tener que recordar la condición de personas y subrayar cuán personas son ciertas personas que, en virtud de estos discursos, están tratadas permanente como sobras”, indicó Torchia en su crítica a Granata.

Además, añadió: “No hay ningún tipo de ingenuidad en que un discurso así sea puesto en boca de una legisladora como Amalia Granata porque hay intereses políticos y financieros muy fuertes detrás de ella para que Amalia siendo como es funcionaria pública y legisladora provincial, viole al aire las leyes que viola”.

“En mi barrio y en mi país, una persona que viola las leyes es una delincuente. Si violás leyes ostensiblemente, estás funcionando como un delincuente. En sus declaraciones viola la Ley de Identidad de género que cumple 10 años en Argentina”, expresó Torchia al tiempo que reiteró: “Amalia Granata es delincuente”.

Para el periodista “con estas declaraciones también viola la ley antidiscriminatoria que rige desde el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. Y como estas declaraciones las hizo en un estudio de televisión en CABA, también está delinquiendo, siendo una funcionaria pública y diputada provincial, violando la ley antidiscriminatoria”.

“También está violando todos los pactos preexistentes en la Constitución nacional y los pactos internacionales que rigen el respeto a los derechos humanos. Todo esto parece muy técnico, pero me parece al mismo tiempo fundamental que se entiende que hay una legisladora suelta como Amalia Granata, que abiertamente está violando leyes en el Estado de derecho de la Argentina”,concluyó.