Tamara Báez no aguantó y explotó en las redes: “Ustedes quieren y no pueden”

Tamara Báez ya no es reconocida como la mujer de l-Gante sino que se ganó su propio lugar en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo que hace y deja de hacer cobra notoriedad y cada día sus seguidores suben más en Instagram: ya superó los 400 mil.

Días atrás, se viralizó una fotografía de la joven de cuando era una adolescente y como era de esperarse, los comentarios con halagos y críticas le llovieron. Muchos remarcaron la diferencia que hay en su rostro desde aquel momento hasta el presente y a todos ellos, Tamara les respondió.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, cuando tenía 16 años.

La mamá de Jamaica dijo que la postal era de su DNI y que estaba en el teléfono celular que extravió y en la misma publicación aprovechó para decir todo lo que tuvo ganas: “Yo siempre de barrio, como ahora”.

“16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, se lee en en Facebook.

Tamara va siempre de frente y en esta ocasión no hizo excepción ya que reconoció sus cambios estéticos y reveló qué se hizo: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.

El look de Tamara Báez para el Lollapalooza.

La ironía fue su arma para callar a un montón de usuarios que la criticaron, los mismos que hacen que muchas más personas hablen de ella y gane fanáticos por sus fotos, su música y su manera de ser en público.

Tamara Báez debutó como cantante

Tamara Báez suele estar lejos de los escenarios que pisa su novio, L-Gante, pero esta vez tomó la decisión de obtener un rol protagónico y agarrar el micrófono. La joven compartió un video en el que se la ve con el cantante de cumbia 420 quien dice: “Día del debut de Tamara. Vamos a cantar el temita, el primer tema que le hice grabar a Tamara”.

“No sé si serás, pero vos tenés todo lo que ando buscando, el punto justo entre el calor y la humedad”, dice la canción que la propia blonda escribió en dedicatoria a su pareja y papá de su hija.

“¿Quedó piola, no?”, expresó L-Gante.