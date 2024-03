Impactante cambio: la modelo con las “mejillas más grandes del mundo” mostró cómo era antes de las cirugías

Si bien las celebridades, famosos y personas con gran poder adquisitivo se someten a cirugías desde hace muchas décadas, en los últimos años ha crecido el mandato de ostentar labios cada vez más grandes, pómulos definidos y piel que no demuestre el paso del tiempo. En este marco, una modelo ucraniana es tendencia en las redes sociales por ostentar la posesión de las “mejillas más grandes del mundo”.

Se trata de Anastasia Pokreshchuk, una mujer de 32 años que generó una adicción a la pomuloplastia. Es que, desde que cumplió los 26, la influencer ha pasado repetidas veces por el quirófano para agrandar sus labios, expandir sus pómulos e incluso limó sus dientes para colocarse carillas.

“Después de recibir las inyecciones y ver los cambios en mis pómulos, me enamoré de ellos. Entiendo que se ven raros para otras personas, pero no me importa “, expresó según el Daily Mirror.

La influencer ha pasado repetidas veces por el quirófano para agrandar sus labios, expandir sus pómulos e incluso limó sus dientes para colocarse carillas. Foto: justqueen88 / Instagram

En menos de una década, la mujer se ha realizado diferentes cirugías para lograr el título de las “mejillas más grandes del mundo” y conseguir el Record Guinness que lo respalde. En este proceso, Pokreshchuk asegura haber olvidado ya el número de operaciones a las que se sometió.

En adición, la modelo comenzó a inyectarse ella misma ácido hialurónico, tras gastar más de 2 mil dólares a lo largo de los años. “Estudio cosmética en una escuela virtual para que mi experiencia autoinyectándome sea más segura”, explicó a sus seguidores.

El antes y el después de Anastasia

En su cuenta de Instagram, la influencer que cuenta con más de 460 mil seguidores, comparte imágenes de su día a día, de eventos a los que asiste y, cómo no, de sus cada vez más grandes pómulos.

En uno de sus videos que data de enero, Pokreshchuk le mostró a sus seguidores sus “viejos retratos”, colgados en la pared de la casa de su madre. En ellos, se ve a la modelo al natural, con pelo negro, sus mejillas naturales y sus labios mucho más delgados. Si bien la joven fue halagada por su belleza, ella admitió, en otras ocasiones, sentirse “avergonzada de todo; mi voz, mi apariencia“.

Anastasia a sus 26 años. Foto: justqueen88 / Instagram

En otro posteo, la modelo compartió una imagen de su “transformación”, comparando una fotografía tomada a sus 26 años y otra a los 32. “¿A quién eligen?”, preguntó.

En los miles de comentarios muchos usuarios opinaron que se veía mejor antes porque era “mucho más bella”. Por otro lado, también hubo quienes opinaron que lo que importa es su felicidad y que se sienta “cómoda” con su aspecto. “Si una mujer se siente mucho más feliz y linda, no vamos a discutirlo”, manifestaron.