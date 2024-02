Imágenes sensibles: saltó desde el piso 29 de un edificio en Tailandia, su paracaídas falló y murió

Nathy Odinson, un paracaidista británico, falleció hace poco días tras intentar realizar un salto extremo desde el piso 29 de un edificio en Tailandia. El hecho quedó registrado en video y en las últimas horas se viralizó, con la víctima de 33 años como protagonista del trágico suceso.

De acuerdo a lo informado por Daily Mail, Odinson ingresó ilegalmente a la terraza del edificio junto a otra persona, quien filmaría la temeraria acrobacia para las redes. Según detallado por el medio inglés, el mecanismo del paracaídas falló, impidiendo su correcta apertura y culminando en el fatal desenlace.

En ese momento, el cuerpo del atleta impactó contra un árbol antes de caer al suelo. Pese a la casi inmediata intervención de un servicio de emergencias, sólo se pudo constatar el deceso.

El salto mortal de Nathy Odinson

Según se puede observar en las imágenes captadas por la cámara, de tan sólo un minuto de duración, Odinson chequeó la luz de su casco antes de saltar. Luego, contó hasta tres y con un breve “see ya” (nos vemos, en inglés), se lanzó al vacío. Segundos después, se escucha el fatal impacto y el grito de una persona.

Nathy Odinson, el atleta británico que falleció en Tailandia, tenía 33 años. (Facebook)

Acto seguido, su compañero se percató del fatal desenlace y cortó la grabación. Tras el lamentable hecho, el equipo de seguridad del complejo residencial observó a través de sus cámaras cómo Odinson y su compañero se apostaron fuera del edificio hasta lograr ingresar sin ser detectados.

Según el mencionado medio, ambos accedieron ilegalmente al techo, desde donde el británico se lanzó tras escalar un pequeño muro de concreto. Además, uno de los guardias de seguridad aseguró que esta no era la primera vez que la víctima llevaba a cabo tales acciones, las cuales también representaban un grave peligro para los transeúntes.

“Estaban haciendo contenido de video para las redes sociales. Ya lo habían hecho antes y sabían que no estaba permitido”, relató el hombre. A su vez, describió el momento del hecho: “Escuché el sonido del árbol y pensé que era una rama caída golpeando el suelo. Una mujer gritó, así que me acerqué y me di cuenta de que era una persona. Estaba muerto. Vi que había saltado del edificio”.

Nathy Odinson, el atleta británico que falleció en Tailandia, tenía 33 años. (Facebook)

Cabe mencionar que la cuenta de Facebook del atleta británico está repleta de imágenes relacionadas con el paracaidismo y el salto BASE, una modalidad extrema en la que se realizan saltos desde edificios, antenas, puentes y acantilados. Además, Odinson lideraba una empresa especializada en fotografía en el aire y ofrecía experiencias de paracaidismo privado.

Ante el trágico hecho, el cuerpo del atleta fue identificado por su padre, quien reside en Tailandia desde hace dos décadas. Si bien la causa exacta de su muerte será determinada tras una autopsia, las fuentes consultadas por el medio apuntaron que el motivo fue una fuerte contusión tras el impacto.

