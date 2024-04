Video: se incendió un ferry con más de 100 personas a bordo y los pasajeros se lanzaron al mar para salvarse

En una dramática escena, los pasajeros de un ferry que navegaba en el Golfo de Tailandia se vieron obligados a saltar al agua para escapar de un incendio que se desató durante la travesía. El ferry, que partió de la provincia de Surat Thani con destino a Koh Tao, un conocido destino turístico en la costa tailandesa, estaba a punto de llegar cuando uno de los pasajeros notó un sonido repentino y percibió olor a humo.

Maitree Promjampa, uno de los testigos del incidente, relató que el caos se desencadenó rápidamente: “Apenas pudimos ponernos los chalecos salvavidas. Fue caótico. La gente lloraba... a mí también se me saltaron las lágrimas”, describió a The Associated Press.

De las 108 personas a bordo, entre ellas 97 pasajeros, todas fueron rescatadas en una operación de emergencia sin reportarse víctimas fatales, según informaron las autoridades de Surat Thani a través de sus redes sociales.

Los videos, compartidos en redes sociales, capturaron el momento en que los pasajeros abandonaban la cabina del ferry con apuro, poniéndose los chalecos salvavidas mientras el humo negro llenaba el ambiente y las llamas se propagaban. Varios barcos acudieron al rescate, pero la proximidad al ferry en llamas y el temor a posibles explosiones impidieron un acercamiento seguro. Los rescatistas tuvieron que instar a los pasajeros a saltar al mar para ser salvados.

Esto fue lo que llevó a los pasajeros a lanzarse al mar para ser rescatados por barcos cercanos. A pesar de llevar varios vehículos a bordo, las autoridades indicaron que el incendio fue controlado y que todos los ocupantes fueron evacuados a salvo.

Si bien se determinó que el fuego se originó en el motor, las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas exactas del incidente y garantizar la seguridad en futuros viajes marítimos en la región.

