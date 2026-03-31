Helado de banana con solo 4 ingredientes y con muy pocos pasos

Preparar helado en casa puede parecer un desafío, pero con esta receta de banana, dulce de leche y pedacitos de chocolate, podrás descubrir que es muy sencillo y hasta divertido. Este postre combina la cremosidad natural de la banana con la dulzura del dulce de leche y el toque crocante del chocolate, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y textura.
Además, es una alternativa más saludable y natural que las versiones industriales, ya que aprovecha el dulzor natural de las bananas y permite ajustar la cantidad de azúcar según tus preferencias. Además, se puede personalizar agregando nueces, chips de chocolate o coco rallado.
Ingredientes
4 bananas maduras.
1 pocillo de leche (puede ser entera, descremada o vegetal, según tu preferencia).
100 g de chocolate (puede ser negro, con leche o blanco, según el gusto).
4 cucharadas de dulce de leche (opcional, pero altamente recomendado para un toque extra de sabor).
El paso a paso para lograr el mejor helado casero
Pelar las bananas y cortarlas en rodajas pequeñas. Colocarlas en un recipiente apto para freezer y llevarlas al congelador durante al menos 4 horas o hasta que estén completamente congeladas. Este paso es clave para lograr la textura cremosa del helado.
Retirar las rodajas congeladas del freezer y colocarlas en la procesadora o licuadora potente. Procesar hasta obtener un granulado uniforme.
Incorporar el pocillo de leche a las bananas procesadas y continuar mezclando hasta que la preparación adquiera una textura cremosa.
Picar el chocolate en trozos pequeños y agregarlo a la mezcla para darle un toque tipo granizado. Si elegís usar dulce de leche, incorporarlo en este momento y mezclar suavemente para crear vetas que se integren sin desaparecer completamente.
Pasar la preparación a un recipiente con tapa y llevar al freezer por 2 horas para que tome cuerpo. Al momento de servir, dejar reposar unos minutos a temperatura ambiente para facilitar el armado de las porciones.