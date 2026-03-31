Helado de banana con solo 4 ingredientes y con muy pocos pasos

Esta receta es ideal para los últimos días de calor, ya que se puede hacer en el momento o conservar unos días en el freezer.

Esta es la receta que mejor viene para los días de calor.

Preparar helado en casa puede parecer un desafío, pero con esta receta de banana, dulce de leche y pedacitos de chocolate, podrás descubrir que es muy sencillo y hasta divertido. Este postre combina la cremosidad natural de la banana con la dulzura del dulce de leche y el toque crocante del chocolate, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y textura.

Este postre es ideal para disfrutar en familia o sorprender a tus amigos, esta opción casera no requiere máquina heladera ni ingredientes complicados. Solo necesitarás algunos elementos básicos y un poco de tiempo para lograr un helado irresistible.

Receta Esta es la receta que mejor viene para los días de calor. web Además, es una alternativa más saludable y natural que las versiones industriales, ya que aprovecha el dulzor natural de las bananas y permite ajustar la cantidad de azúcar según tus preferencias. Además, se puede personalizar agregando nueces, chips de chocolate o coco rallado.

Ingredientes 4 bananas maduras.

1 pocillo de leche (puede ser entera, descremada o vegetal, según tu preferencia).

(puede ser entera, descremada o vegetal, según tu preferencia). 100 g de chocolate (puede ser negro, con leche o blanco, según el gusto).

(puede ser negro, con leche o blanco, según el gusto). 4 cucharadas de dulce de leche (opcional, pero altamente recomendado para un toque extra de sabor). Receta Esta es la receta que mejor viene para los días de calor. web El paso a paso para lograr el mejor helado casero Pelar las bananas y cortarlas en rodajas pequeñas. Colocarlas en un recipiente apto para freezer y llevarlas al congelador durante al menos 4 horas o hasta que estén completamente congeladas. Este paso es clave para lograr la textura cremosa del helado. Retirar las rodajas congeladas del freezer y colocarlas en la procesadora o licuadora potente. Procesar hasta obtener un granulado uniforme. Incorporar el pocillo de leche a las bananas procesadas y continuar mezclando hasta que la preparación adquiera una textura cremosa. Picar el chocolate en trozos pequeños y agregarlo a la mezcla para darle un toque tipo granizado. Si elegís usar dulce de leche, incorporarlo en este momento y mezclar suavemente para crear vetas que se integren sin desaparecer completamente. Pasar la preparación a un recipiente con tapa y llevar al freezer por 2 horas para que tome cuerpo. Al momento de servir, dejar reposar unos minutos a temperatura ambiente para facilitar el armado de las porciones.