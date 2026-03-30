Recetas. Esta versión rápida evita el aceite profundo, ensucia menos y permite resolver una merienda con una textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Los churros caseros suelen estar asociados a la fritura, al aceite abundante y a una preparación más pesada. Pero también existe una versión mucho más simple para hacer en casa, ideal para cuando querés darte un gusto sin meterte en una receta larga ni llenar la cocina de olor.

En este caso, la clave está en cocinar la masa en freidora de aire o en horno fuerte. El resultado no es igual al del churro de confitería, pero sí logra algo muy buscado: una textura rica, dorada y bastante más liviana.

Churros caseros sin freír la receta fácil y liviana para hacer en casa en menos de 15 minutos (1) Qué necesitás para hacerlos rápido en casa Para una tanda chica, alcanza con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

Ingredientes 1 taza de agua

1 taza de harina 0000

1 cucharada de manteca

1 cucharada de azúcar

1 huevo

1 pizca de sal

Azúcar extra para espolvorear

Canela opcional El punto clave para que salgan bien Lo más importante de esta receta no pasa por el relleno ni por el azúcar final. El secreto está en hacer una masa firme pero suave, que pueda colocarse en manga sin quedar líquida. Si queda demasiado blanda, los churros pierden forma; si queda muy dura, cuesta muchísimo armarlos.

También conviene no hacerlos muy gruesos. En una versión sin freír, los churros finos se cocinan mejor, se doran más parejo y quedan más agradables al comer.

Churros caseros sin freír la receta fácil y liviana para hacer en casa en menos de 15 minutos (2) Paso a paso para preparar churros sin freír Poner el agua, la manteca, el azúcar y la pizca de sal en una olla o sartén chica.

el agua, la manteca, el azúcar y la pizca de sal en una olla o sartén chica. Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita y el líquido llegue casi a hervor.

a fuego medio hasta que la manteca se derrita y el líquido llegue casi a hervor. Agregar toda la harina de golpe y mezclar rápido con cuchara de madera.

toda la harina de golpe y mezclar rápido con cuchara de madera. Cocinar esa masa un minuto, revolviendo, hasta que se despegue de los bordes.

esa masa un minuto, revolviendo, hasta que se despegue de los bordes. Retirar del fuego y dejar entibiar dos o tres minutos.

del fuego y dejar entibiar dos o tres minutos. Incorporar el huevo y mezclar bien hasta obtener una pasta espesa y homogénea.

el huevo y mezclar bien hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Pasar la preparación a una manga con pico rizado.

la preparación a una manga con pico rizado. Formar tiras cortas sobre papel manteca o directamente sobre la bandeja de la freidora de aire.

tiras cortas sobre papel manteca o directamente sobre la bandeja de la freidora de aire. Cocinar en freidora de aire a 200 grados durante 8 a 10 minutos, o en horno fuerte entre 10 y 12 minutos, hasta que estén dorados.

en freidora de aire a 200 grados durante 8 a 10 minutos, o en horno fuerte entre 10 y 12 minutos, hasta que estén dorados. Espolvorear con azúcar, y si te gusta, un poco de canela apenas salen.