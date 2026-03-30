Churros caseros sin freír: la receta fácil y liviana para hacer en casa en menos de 15 minutos

Los churros caseros suelen estar asociados a la fritura, al aceite abundante y a una preparación más pesada. Pero también existe una versión mucho más simple para hacer en casa, ideal para cuando querés darte un gusto sin meterte en una receta larga ni llenar la cocina de olor.
En este caso, la clave está en cocinar la masa en freidora de aire o en horno fuerte. El resultado no es igual al del churro de confitería, pero sí logra algo muy buscado: una textura rica, dorada y bastante más liviana.
Qué necesitás para hacerlos rápido en casa
Para una tanda chica, alcanza con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes
1 taza de agua
1 taza de harina 0000
1 cucharada de manteca
1 cucharada de azúcar
1 huevo
1 pizca de sal
Azúcar extra para espolvorear
Canela opcional
El punto clave para que salgan bien
Lo más importante de esta receta no pasa por el relleno ni por el azúcar final. El secreto está en hacer una masa firme pero suave, que pueda colocarse en manga sin quedar líquida. Si queda demasiado blanda, los churros pierden forma; si queda muy dura, cuesta muchísimo armarlos.
También conviene no hacerlos muy gruesos. En una versión sin freír, los churros finos se cocinan mejor, se doran más parejo y quedan más agradables al comer.
Paso a paso para preparar churros sin freír
Poner el agua, la manteca, el azúcar y la pizca de sal en una olla o sartén chica.
Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita y el líquido llegue casi a hervor.
Agregar toda la harina de golpe y mezclar rápido con cuchara de madera.
Cocinar esa masa un minuto, revolviendo, hasta que se despegue de los bordes.
Retirar del fuego y dejar entibiar dos o tres minutos.
Incorporar el huevo y mezclar bien hasta obtener una pasta espesa y homogénea.
Pasar la preparación a una manga con pico rizado.
Formar tiras cortas sobre papel manteca o directamente sobre la bandeja de la freidora de aire.
Cocinar en freidora de aire a 200 grados durante 8 a 10 minutos, o en horno fuerte entre 10 y 12 minutos, hasta que estén dorados.
Espolvorear con azúcar, y si te gusta, un poco de canela apenas salen.