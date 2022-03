Habló Alejandra Quevedo, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge Rial, y se quebró en el aire

Tras la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, surgió el rumor de que habría una tercera en discordia y fue señalada de la periodista de C5N, Alejandra Quevedo. La comunicadora compartió un descargo en sus redes en el que se desvinculó del conductor, aunque luego habló en el programa en el que trabaja y se quebró en pleno aire.

Quevedo desmintió cualquier tipo de vínculo que se haya inventado con Jorge Rial. Además, aseguró que sintió haber sido víctima de violencia sistemática y ataques misóginos en los últimos días cuando su nombre tomó notoriedad.

Este lunes, al comienzo de Instalate (América TV) la periodista habló en el programa en el que ella es periodista e hizo otro contundente descargo.

En los primeros minutos del ciclo conducido Cristian Vanadía, Quevedo se sinceró frente a cámara. “Fue un descargo sustancioso, tenía todo el contenido de lo que yo realmente quería decir. Primero, lo que había que cuidar acá eran los menores de edad: mi hija, las hijas y los hijos de las otras personas”, arrancó.

“Me parece que (había que cuidar) lo que acá se estaba tocando, inclusive una expareja mía y una amiga de la que estoy distanciada desde hace algunos años pero que ha sido una muy buena amiga”, siguió en referencia a sus dichos en Instagram para pedir que dejaran de hostigarla.

“Lo que más me impactó fue lo de ‘robamaridos’ lo de ‘tercera en discordia’. No existe una mujer que rompió un hogar. Esa pareja hizo su descargo y están separados, a ellos les toca resolver ese tema, los demás estamos afuera”, continuó explicando ante las cámaras de América.

Y siguió: “Yo no trabajé nunca con él, pero tengo esta conexión de parte de Agustina (Kämpfer), que fue una pareja de él, y de mi exmarido (Fernando Colombo), que es su tatuador. Desde esos lugares fue fácil armar un rompecabezas que no existe”.

Alejandra Quevedo no toleró que su hija haya quedado involucrada

“Lo que más me pegó (se quiebra) fue cuando mi hija me preguntó ‘mamá, ¿qué está pasando?’. Ahí fue ‘¿cómo le explico para que ella entienda?’”, destacó con lágrimas en sus ojos.

Y contó: “Y le tuve que explicar, porque ella iba al colegio hoy (por el lunes) y yo no sabía si un compañerito o compañerita le iba a preguntar. Le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella y que no se estaba hablando muy bien”.

Alejandra Quevedo se quebró al hablar del supuesto romance con Jorge Rial.

Y sumó: “Me parecía que golpearme desde este lado no estaba bueno. Le expliqué lo que ella podía entender. Y lo primero que hice hoy, en el medio de mi día tan nefasto que tuve, preguntarle si le habían dicho algo, me dijo que no. Después lo que hice fue apagar portales, la tele...”.

“No es el lugar en el que me interesa estar, sino, hubiera hecho un escándalo cuando tenía 20 años o hubiese salido con un famoso para romper todo...”, resaltó contundente.

Y cerró: “Me sentí traicionada por colegas... yo entiendo igual el barro, trabajo de esto... están empezando programas nuevos de espectáculos y Jorge también está con un montón de movimiento, le pasaron un montón de cosas y creo que el eje es él, que yo no importo acá”.