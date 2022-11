Gran Hermano: el novio de Julieta Poggio, indignado con quienes desean un romance entre ella y Marcos

Lucas Bardelli, el novio de Julieta Poggio, habló sobre los rumores de romance de su pareja con Marcos Ginocchio, después de haber asistido al piso de Gran Hermano (Telefe) y presenciar en vivo los comentarios de Santiago del Moro sobre la supuesta nueva pareja de la casa, según Exitoina.

Así, cuando llegó a su casa, el joven tomó su celular y explicó cuál es su sensación sobre las ganas que hay de que pase algo entre Julieta y Marcos: “Hasta ahora no hablé del programa, nunca hablé de nada en realidad, pero hoy sí quiero hacerlo porque hay un montón de gente que me está preguntando... Sí, obvio que fui al estudio, estaba ahí. No creo que esté haciendo nada malo en lo que estoy haciendo, Juli es mi novia y obviamente la voy a bancar por más de que ella no lo vea”.

Julieta y Marcos juntos, mientras Lucca espera afuera a su novia.

Por otro lado, Lucca explicó: “No me molesta para nada lo de los tapes y eso, un montón de gente empezó a decir ‘yo estaba en el estudio y vi que el novio de Julieta se puso re incómodo cuando pasaron el tape’. O sea, no digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”.

Asimismo, el novio de “Disney” manifestó que esta conversación ya la tuvo con su novia: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que entre el programa, era obvio que le iban a poner alguien para juntarla porque era la única mina que estaba entrando con novio, es obvio que eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.

Además, el joven apuntó contra quienes desean que Julieta y Marcos terminen en un amorío, a pesar de que se sabe que ella está en pareja con él: “Lo que pienso es que es un mensaje medio feo que dan como sociedad y más allá de que sea mi novia la que está ahí, creo que es algo que yo no estaría dando el mismo mensaje, pero porque que somos una generación, creo yo, bastante sana, en donde en muchas cosas nos apoyamos, donde decimos que no está bueno faltarle el respeto a la otra persona que te está dando su tiempo, su amor, su espacio... Después decir: ‘Son todos iguales, el amor ya no existe’ y somos la misma sociedad la que estamos incentivando masivamente a una infidelidad pública, de hecho, idealizándola, o sea, algo horrible”.

Julieta Poggio, la "Milipili" de Gran Hermano. (Gentileza prensa Telefe).

Lucca reiteró su apoyo a Julieta: “Vuelvo a repetir, más allá de que sea mi novia, a mí no me afecta en nada esto porque yo confío en ella y guarden esto para que el día de mañana, si pasa algo, gastenme hasta que me muera. Creo que no está bueno el mensaje. Entiendo la idealización de la gente, pero creo que está bueno también entender la parte humana. Ella es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes quieren que haga, por suerte tenemos un amor sano. No sean tan envidiosos y el amor existe, boludo”.

Gran Hermano: Marcos y Julieta, el shippeo que es furor

Las redes sociales tejen su propia novela sobre el reality y hay dos protagonistas de Gran Hermano que enamoran al público. La fantasía de verlos unidos crece minuto a minuto. Se trata de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, dos de los participantes que shippearon en las redes y que ya tienen su “club de fans”.

Ambos se mostraron muy cerca desde que comenzó el reality. Sin embargo, Julieta está de novia y es esperada por el joven que se encuentra fuera de la casa, algo que la hizo mantenerse al margen de romances en “Gran Hermano 2022″. De todos modos, su conexión con Marcos quedó en evidencia en varias oportunidades, algo que despertó la atención de sus compañeros en la competencia.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

En la gala de nominación del pasado 2 de noviembre, Santiago del Moro señaló que el salteño le tiró onda a la chica Disney mientras preparaban el desayuno, pero la teoría se reforzó cuando María Laura, la Tora y otras mujeres apuntaron que podría haber una nueva parejita pronto, y que él siempre intenta acercarse a ella.

“En la cocina se vivieron unos roces con halo de amor. ¿Hay onda o no hay onda entre Marcos y Julieta en los panqueques del amor? Fíjense con el cariño que hacían los panqueques, él le decía con esto te cuidás la pancita y con esto no sé que cosa. Ella vino con un novio y respetamos a su pareja que está afuera, pero la casa es la casa”, comenzó Santiago del Moro.

Acto seguido, se pudo ver a Marcos y Julieta en la cocina preparando el desayuno, luego, el grupo estaba afuera y rápidamente él buscó sentase al lado de ella, cuando lo logró, puso sus piernas encima. “¿Se dieron cuenta que Marquitos le anda presumiendo a Juli? Se lo firmo ya. Donde anda Juli, va él. Me encanta la forma de presumir de Marquitos”, comentó María Laura.

Hace algunos días, Julieta Poggio llamó la atención de muchos televidentes tras hacer una confesión hot sobre su deseo sexual dentro de la competencia. “No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea”, explicó en primer lugar acerca de su presente. Por último, completó: “Estoy muy mal acostumbrada pero no, no sé qué voy a hacer”.