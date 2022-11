Gran Hermano: así fue el trágico accidente en el que murió el hermano de Juliana

Juliana conmovió en GH 2022 al recordar a su hermano, el cual perdió la vida en un accidente automovilístico. Ella se mostró muy emocionada al narrar el hecho.

Juliana Díaz empezó contando en Gran Hermano que no era muy cercana a su hermano, que cada vez que visitaba a su familia no se veía con él.

“Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano. Como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes”, dijo la participante.

“Y ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo”, relató.

“Me dijeron de ir y no sé… no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él”, agregó.

El hermano de Juliana

Juliana se largó a llorar al recordar a su hermano en GH

Luego confesó que, tras la muerte, estuvo un tiempo yendo al psicólogo. “La psicóloga me dijo que era re lógico que me pasara eso”, explicó.

“Ahí empecé a bajar un cambio porque dije ‘¿cómo voy a estar todo el tiempo pensando que me quiero morir?’. No es normal pensar esto, si mi vieja está haciendo todo para estar bien”, sumó Juliana.

Después detalló que sus amigos fueron un gran soporte para salir adelante: “Ellos me bancan en todas. Ellos me levantaron”, dijo.

Juliana con su hermano Luciano

“En un momento me di cuenta de que cada vez que nos juntábamos, yo terminaba hablando de lo mismo”, expresó

“En un momento dije ´basta´, porque está todo bien con tener amigos, pero por eso empecé a ir al psicólogo”, manifestó la oriunda de Venado Tuerto.

Maxi y Juliana tuvieron sexo en el lugar menos pensado de la casa (Captura de pantalla)

“Más allá de todas las cosas espirituales que hacía, empecé terapia porque necesitaba analizar esas cosas tan terribles”, cerró la novia de Maxi en el reality.

Cómo fue el accidente de Luciano Díaz, el hermano de Juliana de Gran Hermano

El trágico hecho tuvo lugar el 8 de agosto de 2021, a las 22:20 hs, en la Curva de la Blanqueada, en el kilómetro 675 entre Chovet y Firmat.

Luciano Díaz tenía 32 años y era gerente del Banco Nación de Chañar Ladeado, localidad de Santa Fe. Manejaba un Volkswagen Vento cuando chocó contra un camión Scania.