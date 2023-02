Gran Hermano: el indignante destrato de La Tora a su mamá que la hizo refugiarse en otra participante

La Tora hace cinco años que no convive con su mamá y tenerla ahora, las 24 horas, adentro de la casa de Gran Hermano ha comenzado a generar roces entre madre e hija.

Hay tantos vínculos entre madres e hijas, como madres e hijas hay en el mundo. Las hay compinches, amigas o enemigas declaradas. En el caso de la Tora y Gladys es un poco y un poco.

La madre de la Tora tuvo algunas acotaciones, actitudes y gestos que molestaron a la jugadora. Sin pelos en la lengua se lo dijo y eso le habría dolido a Gladys.

El comentario que más molestó de la Tora es en el que la jugadora confesó que le hubiese gustado que entre una de sus amigas, en lugar de su mamá.

Gladys se convirtió en uno de los familiares más queridos dentro de la casa y a la gente, el destrato de la Tora no les gustó para nada.

Las redes contra la Tora por el destrato a su mamá

Romina está preocupada por Gladys y fue una de las pocas que se dio cuenta que la mujer había llorado por los comentarios de La Tora. “Hoy la mamá de La Tora se puso a llorar”, le confesó Romina a Julieta y ante la pregunta de la jugadora si era porque no se quería ir, la ex diputada aclaró que no, que era por el maltrato de su hija. “No, porque Tora le habló muy mal, no sé”, respondió la participante.

“Yo a veces veo que le habla un poquito mal”, reconoció Julieta. “El papá de Nacho me dijo lo mismo”, respondió Romina, quien habló con Gladys tras la discusión con su hija: “Nada, me dijo: ‘No quiero que me vea llorar porque se va a enojar”.

LA TORA HABLÓ SOBRE LA RELACIÓN CON SU MAMÁ

Desde afuera es sencillo hablar, pero nadie conoce cómo es el vínculo de ella en la cotidianeidad y el resguardo de la intimidad.

La Tora se abrió con Nacho y su papá Rodolfo acerca de los motivos que la llevaron a discutir con su mamá: “Siempre me crié en un ambiente pesimista. Entonces es como que soy la oveja negra de todo, desde todas las creencias. Por eso ya no convivo con ella”.

La Tora habló con Nacho y su papá sobre el vínculo con su mamá

Rodolfo le dio su punto de vista. “Vos has hecho un aprendizaje, tu mamá no. Entonces ahí es cuando hay que ‘perdonar’: ‘Tú no tienes esos conocimientos entonces no vas a pensar como yo’”, le aconsejó el hombre.

Y ahí, la jugadora aprovechó para lanzar un durísimo dardo en contra Romina. “Igual yo un montón de veces como que le explico y todo. La escuché a Romi hablando del cuerpo de la hermana de Julieta y lo primero que le dije a mi mamá es que no se meta, que la gente juzgue y que ella no opine nada”, contó.

GLADYS Y CAMILA, UN VÍNCULO AMOROSO

Pero por suerte, Gladys no está sola dentro de la casa y encontró en Camila una amiga. Las mujeres entablaron una relación de complicidad y eso no le habría caído muy bien a su hija.