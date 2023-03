Gonzalo Valenzuela se quebró al hablar de la muerte de Ringo, su segundo hijo con Juana Viale

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale fueron de las parejas más explosivas de la farándula. El actor chileno y la actriz argentina se conocieron en el 2004, cuando ambos eran muy jóvenes y en 2008 nació Silvestre, el primer hijo de la pareja.

Aunque nunca imaginaron que juntos iban a transitar uno de los momentos más duros de sus vidas. Es que tres años después, en 2011, Juana quedó embarazada de Ringo, quien murió en el momento del parto por una “negligencia médica”.

Recientemente, el artista recordó la muerte de su segundo hijo en una entrevista íntima para Canal 13 de la televisión chilena.

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto”, comenzó Valenzuela. “Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente”, manifestó

“La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”, continuó el actor y fue él quien tomó la decisión de llevar a su pareja al hospital.

Gonzalo Valenzuela y Juanita Viale

“Me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible”, cerró.

Gonzalo Valenzuela habló de su relación de diez años con Juana Viale

Anteriormente, se refirió a su relación con Juana Viale, que duró 10 años. “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia”, contó.

Y en la misma charla con el periodista chileno, Martín Cárcamo, recordó con alegría la pareja que formó con la nieta de Mirtha Legrand, con quien asegura tener una excelente relación actualmente.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale cuando eran pareja.

“Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”, reconoció.