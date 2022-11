Gonzalo Valenzuela sorprendió al asegurar que ha sido “más abusado” que todas las mujeres que él conoce

Gonzalo Valenzuela es un actor sumamente reconocido en la farándula argentina, más allá de ser chileno, se hizo notar en nuestro país con diversos papeles actorales. Hoy es foco de noticias debido a su relato sobre abusos y algunos dichos polémicos.

En nuestro país, Valenzuela es reconocido por su participación en Botineras y Las Estrellas. Aunque lo que realzó su salto a la fama fue su relación con Juana Viale durante diez años, y el fruto de la misma: Silvestre y Alí, sus hijos.

En el día de hoy, lo que lo posiciona en todos los portales de noticias son sus polémicos dichos sobre el abuso y acoso sexual. En su país, visitó el programa Tenemos que hablar del sexo, y ahí reflexionó sobre diversas temáticas.

Gonzalo Valenzuela y su hijo Silvestres son ¡iguales!

Sus palabras fueron tan contundentes y filosas que fueron replicadas en Es por ahí, programa emitido en canal América. Ante un amplio panel de mujeres, el actor comentó: “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto (la cola). Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente”.

Seguido de esto aseguró que suelen llegarle muchas fotografías de mujeres desnudas y que si denunciara esos hechos “sería terrible”.

Viajando al pasado en su relato, habló sobre el apodo con el que se hizo conocido luego de encarnar su personaje en una obra de teatro en Argentina. “A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera”, señaló.

“Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera...’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez”, argumentó. A su vez coment´que si todos están en contra del falocentrismo, porqué razón sigue repitiéndose eso que nació hace veinte años.

Para cerrar su polémica declaración, Valenzuela detalló que recibe mensajes y críticas de mujeres feministas y de otras que no son parte del colectivo. “Me ha traído un montón de problemas. Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia”, concluyó.

Porqué se conoce a Gonzalo Valenzuela como “el manguera”

Varios meses atrás, el actor chileno fue invitado a Flor de Equipo, y Denise Dumas puso sobre la mesa el polémico tema de su apodo.

“¿Es verdad que te dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?”, le consultó la conductora. Tras un pequeño e incómodo silencio, Valenzuela contestó “Es verdadero”.

Fuertes dichos de Gonzalo Valenzuela sobre el abuso

Sin Vergüenzas fue la obra teatral que se basó en la novela Full Monty y el actor formó parte. “Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”, describió.

“Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”, explicó muy enojado.