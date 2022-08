Celeste Cid rompió el silencio sobre su supuesto romance con Gonzalo Valenzuela

Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela fueron noticia en los portales y programas de espectáculos luego de que se rumoréo de que podrían estar en una relación. Incluso, aseguran que el actor chileno dejó a su novia, también chile, por la artista y compañera de trabajo, pero desmiente todo.

Fue el periodista Guido Záffora quien contó en “Es por ahí” (AméricaTV) que los actores están conociéndose. “Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid, miren lo que es esta pareja. Me encanta. Van a protagonizar una serie juntos”, adelantó.

Pero Cid y Valenzuela se conocían de antes, ya habían protagonizado juntos Artax, en 2016, una película de drama y romance en la que los actores también era pareja.

“Él está flojo de papeles... se dio a conocer la ruptura este fin de semana”, remarcó el periodista deslizando que el chileno podría haberle sido infiel a su pareja.

Ante esta situación, Celeste Cid decidió salir a hablar y lo hizo a través de sus redes. La actriz desmintió una relación con su compañero de tabajo y aseguró que la información del panelista es “falsa y errada”.

“Mmm no sé de dónde sacan este ‘dato’, pero me está escribiendo mucha gente por esto; y no: ná que ver. Información totalmente falsa y errada”, escribió en su historia.

Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela están en pareja (Foto tomada en el rodaje de "Artrax")

Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña estarían peleados

Además, en el programa Es por Ahí contaron el supuesto e inesperado conflicto entre Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña, quienes son amigos íntimos y también socios en un complejo teatral en Chile, por Maite Orsini.

Todo surgió porque la vedette chilena Adriana Barrientos afirmó que “la ex de Valenzuela tuvo un romance con Vicuña un mes previo a que Gonzalo empezase a salir con Maite”, explicó Guido Záffora.

Al final, el periodista reveló la polémica en torno a Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela: “Lo que se dice en Chile es que Valenzuela y Vicuña se pasan las chicas. Gonzalo se habría enterado ahora y también fue parte de la crisis con Maite Orsini”.