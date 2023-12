Celeste Cid se separó de Abril Sosa y lo expuso en las redes: “Manchaste todo”

Además de ser una de las actrices más importantes de la Argentina, Celeste Cid es una mujer muy hermosa. Para su felicidad, desde el mes de abril que mantuvo un gran romance con un músico, pero todo terminó en las últimas horas.

Celeste Cid se separó de Abril Sosa.

Abril Sosa es el artista que compartió los últimos meses con la morocha que ha sido cara de muchas super producciones televisivas del país. El amor fue tan grande que llegaron a comprometerse bajo la luz de la luna y en un ambiente muy romántico, pero nada prosperó.

Cuando decidieron separarse por completo, también dejaron de seguirse en las redes sociales para no ver absolutamente nada del otro. Los posteos que la actriz y el baterista de Catupecu Machu compartían también desaparecieron de sus cuentas.

Por otro lado, en las últimas horas, Celeste compartió un fragmento de la canción “Awch” de Ángela Torres, la cual aborda una profunda desilusión sentimental. En su storie de Instagram, expresó: “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”.

Gentileza

Como si esto no fuera suficiente, algunas horas después sumó otra publicación y demostró que se encuentra transitando un camino muy importante luego de la ruptura. “Sanar, reconciliarse con la realidad” y “Un milagro no es volar por el aire o caminar en el agua, sino solo exsitir y caminar por la tierra”, son las frases que compartió.

El posteo previo de Celeste Cid que indicaba una crisis

Anteriormente, la morocha ya había compartido un posteo en su Instagram donde demostraba de forma indirecta que no se encontraba en su mejor momento en cuanto a la relación amorosa que tenía con Sosa.

En medio de estos acontecimientos, Celeste compartió en ese momento un fragmento del libro “El Duelo”, escrito por Gabriel Rolón, que incluía una impactante frase sobre la experiencia del desamor.

En el párrafo que mostró en su fotografía, se logró leer: “No es cierto que todos los amores valgan la pena. Ningún amor tener como precio la dignidad”. Al final de la foto, le sumó un mensaje a Rolón: “Qué belleza leerte”.

