Celeste Cid se sinceró y contó su experiencia con las adicciones: “Volví a llorar”

Aunque no suele ser foco de noticias y mucho menos de polémicas, Celeste Cid reapareció en los medios de comunicación con una temática a analizar. En esta ocasión se sinceró sobre sus experiencias de vida y contó su paso por las adicciones.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz contó el recuerdo que llegó a su mente mientras escuchaba un podcast sobre un eclipse. En todo el texto detalló su experiencia, pero también hizo hincapié en que dejó de fumar hace dos años.

“Recién escuchaba un podcast sobre este eclipse…que hablaba de aprender a cuidar el cuerpo, de habitarnos, de ser contened sanos de nuestras propias emociones”, comienza el escrito.

A modo de reflexión, sumó: “A veces estos lugares nos tocan aprenderlos, no nos son transmitidos en nuestra infancia o enseñados. Mientras escucho todo esto, me doy cuenta que hoy hace dos años y dos días que deje de fumar”.

Además de este detalle importante para su vida y desarrollo como artista, Celeste quiso confesar sus sentimientos en ese momento: “Lloré, engordé, adelgacé y volví a llorar. Hoy viéndolo a la distancia celebró toda esa calesita. Lo que queda después del sacudón es alegría y calma”.

Para terminar, no quiso dejar pasar el momento para agradecer a sus seguidores por siempre apoyarla. “Si tenes ganas de dejar un mal hábito podes hacerlo. Sin dudas que podes hacerlo y este es un muy buen momento. A por ello!”, cerró.

Migue Granados sigue luchando con su adicción y en Twitter manifestó cómo lleva el proceso

Hace varios meses Migue Granados visitó el programa “Seres Libres” donde fue entrevistado por Gastón Pauls y se explayó sobre su adicción al cigarrillo, a la comida y a las redes sociales.

Sobre su situación de ser fumador, Migue había confesado que es un mal que lo acompaña:” Lo padezco 100%, me da asco. Las veces que dejé el pucho, me sentía muy pulcro. Sí, del pucho soy esclavo: creo que soy el dueño, pero no, soy esclavo total”, sostuvo.

Recientemente, como todo lo que hace el conductor de Olga confesó que la lucha por dejar la nicotina sigue. Migue postea constantemente los días que lleva sin fumar, tanto en Instagram como en Twitter.

“Buenooo 5 días sin fumar! Cuando ya no aguanto y quiero un pucho, ahí mando chicle o caramelo nicotinell comprado en farmacia. Después full voluntad y motivación”, manifestó.

